Abhishek Sharma Interview: एशिया कप के हीरो अभिषेक शर्मा के मज़ेदार किस्से, कहा युवराज सिंह के 6 छक्कों से आया जोश

Asia Cup 2025: हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपनी ज़िंदगी और क्रिकेट से जुड़े कुछ पल साझा किए. उन्होंने बताया की कब उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू किया.

By: Sharim Ansari | Published: October 2, 2025 6:41:11 PM IST

Abhishek Sharma shares Fun Moments (Source: Oak Tree)
Abhishek Sharma shares Fun Moments (Source: Oak Tree)

Abhishek Sharma shares Funny Moments: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो हाल ही में एशिया कप 2025 में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में हैं, इन दिनों क्रिकेट फैंस के बीच खासा लोकप्रिय हो गए हैं. उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार पारियां खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे उन्हें ‘एशिया कप के हीरो’ का दर्जा मिला.

हाल ही में अभिषेक ने एक इंटरव्यू दिया, जो यूट्यूब चैनल Oak Tree पर प्रकाशित हुआ है. इस इंटरव्यू में वे मशहूर एंकर गौरव कपूर से बात करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान अभिषेक ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर के कई दिलचस्प किस्से साझा किए. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू किया और किन लोगों ने उनकी मदद की.

उनके पिता थे उनके पहले कोच

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इंटरव्यू में बताया कि उनके सबसे पहले कोच उनके पिता थे, जिन्होंने उनको क्रिकेट खेलने की शुरुआत कराई. उन्होंने आगे कहा कि वो क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त थे, जिसके कारण मुझे उनसे डर भी लगता था. मैं डर कि वजह से अपने पिता के साथ कार की आगे वाली सीट पर भी नहीं बैठता था क्योंकि मुझे लगता था की कहीं उनका हाथ मुझे न पड़ जाए.

क्रिकेट का मैदान सिर्फ 22 गज का ही क्यों होता है, 23 का क्यों नहीं..?

युवराज सिंह से हुए थे प्रेरित

शर्मा ने बताया कि उनके पिता कई सालों तक पंजाब के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं और जब वे करीब 4 या 5 साल के थे तो उनके पिता एक अकादमी भी चलाते थे. शर्मा उस अकादमी में प्रैक्टिस किया करते थे और वहीं से उनकी क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई. उन्होंने बताया कि जब 2007 में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के जड़कर मैच जिताया था तब मुझे लगा कि मुझे क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है और भारत को जिताना है.

यह भी शौक था बल्लेबाज का

अभिषेक शर्मा ने आगे बताया कि उन्हें पतंगबाज़ी का बहुत शौक है. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि लोहरी (त्यौहार) के समय कोई मैच हो, जिससे उन्हें पतंग उड़ाने का मौका मिल सके. उन्होंने एक मज़ेदार किस्सा बताते हुए कहा कि मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी जिसमें मैंने बिना देरी किए फ्लाइट पकड़ी और अपने घर गया फिर अपनी छत पर दोस्तों के साथ पतंगे उड़ाईं.

अभिषेक शर्मा की ये बातें उनके क्रिकेट के प्रति जुनून और जिंदगी के सरल पलों को दर्शाती हैं. उनकी मेहनत और लगन ही उन्हें सफलता की ओर ले जा रही है.

