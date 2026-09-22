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IND vs JAP: अभिषेक शर्मा 0 पर आउट, बनाया महाघटिया रिकॉर्ड, कोई बल्लेबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा…

अभिषेक शर्मा जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए. चार्ली हारा-हिंजे ने उन्हें पारी के पहले ओवर में पवेलियन भेजा. इस डक के साथ अभिषेक के नाम 2026 में टी20 क्रिकेट में 10 डक हो गए हैं, जो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा हैं.

By: Satyam Sengar | Published: September 22, 2026 4:41:29 PM IST

अभिषेक शर्मा ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड.
अभिषेक शर्मा ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड.


Abhishek Sharma Unwanted Record: भारत और जापान के बीच मंगलवार 22 सितंबर को सानो में खेले गए एशियन गेम्स के टी20 मैच में अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला. भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. चार्ली हारा-हिंजे ने पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें आउट किया. खास बात यह है कि अभिषेक ने इससे सिर्फ पांच दिन पहले अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में 30 गेंदों पर शानदार शतक लगाया था.

जापान के खिलाफ गोल्डन डक के साथ अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. साल 2026 में यह उनका 10वां डक है. यानी वह इस साल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 9 बार डक पर आउट होने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान के नाम था.

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टी20 इंटरनेशनल में भी अभिषेक के नाम सात डक
साल 2026 में अभिषेक भारत के लिए 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और इनमें वह सात बार बिना रन बनाए आउट हुए हैं. इस मामले में वह संयुक्त रूप से सबसे ऊपर हैं. रवांडा के ऑर्चिडे तुयिसेंगे, जप्पी बिमेनिमाना और पाकिस्तान के सईम अयूब के नाम भी एक कैलेंडर ईयर में सात टी20 इंटरनेशनल डक हैं. अभिषेक ने इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में दो बार डक बनाया था.

वर्ल्ड कप में भी लगातार तीन बार नहीं खोल पाए खाता
अभिषेक के लिए 2026 की शुरुआत टी20 इंटरनेशनल में कुछ खास नहीं रही. न्यूजीलैंड के खिलाफ दो डक के बाद वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती तीन मैचों में भी खाता नहीं खोल सके. आयरलैंड के खिलाफ 28 जून को खेले गए दूसरे टी20 मैच में उनका छठा टी20 इंटरनेशनल डक आया था. हालांकि, इन नाकामियों के बीच उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में शतक लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की झलक भी दिखाई है.

Tags: abhishek sharma
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