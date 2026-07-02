‘क्या कर रहा है यार…’, ईशान किशन फिर हुए रन-आउट, तो अभिषेक शर्मा ने मैदान पर लगा दी क्लास, देखें वीडियो

Abhishek Sharma Stump Mic: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गए. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच तालमेल में गड़बड़ी होने के कारण ईशान किशन ने बिना अपना खाता खोले ही विकेट गंवा दिया. यह लगातार दूसरी बार है जब ईशान किशन (Ishan Kishan) इस तरह से रन आउट हुए हैं. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी ईशान किशन रन आउट हो गए थे.

ऐसे में जब इंग्लैंड के खिलाफ ईशान किशन रन आउट हुए, तो मैदान पर मौजूद सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उन पर भड़क गए. अभिषेक शर्मा ने बीच मैच में ही ईशान किशन को डांट लगाई. इस दौरान उनकी आवाज स्टंप माइक में कैद हो गई. जानिए ईशान और अभिषेक के बीच क्या बातचीत हुई.

‘क्या कर रहा है यार…’

रन आउट के बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के बीच मैदान पर बातचीत हुआ. अभिषेक शर्मा पहले पूछते हैं, ‘पहुंचा कि नहीं पहुंचा.’ इस पर ईशान किशन करते हैं, ‘मुझे नहीं पता, क्लोज रह रहा है.’ फिर अभिषेक शर्मा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं, ‘क्या कर रहा है यार ईशान’. फिर ईशान कहते हैं, आगे थी न मेरी कॉल थी, जिस पर अभिषेक ने कहा, ‘पहले देख तो सही कहां खड़ा है वो.’ नीचे देखें इस नोकझोंक का मजेदार वीडियो…

A costly mix-up in the middle. 🫣 Moments after the run-out: Abhishek Sharma and Ishan Kishan share a brief conversation.#ENGvIND 1st T20I 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/1kagvrBjV9 — Star Sports (@StarSportsIndia) July 1, 2026







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कैसे आउट हुए ईशान किशन?

दरअसल, यह रन आउट दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ. साकिब महमूद की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने मिडविकेट की ओर हल्के हाथों से शॉट खेला, जिसके बाद उन्होंने सिंगल चुराने की कोशिश की. हालांकि गेंद तेजी से फील्डर के पास चली गई. इतनी देर में ईशान किशन रन चुराने के लिए आधी पिच पर आ चुके थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उन्हें वापस भेज दिया. इसके बाद ईशान किशन वापस अपनी क्रीज की ओर भागे, लेकिन विकेटकीपर जोस बटलर ने उन्हें रन आउट कर दिया.

मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी का हाल

इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई. संजू सैमसन 7 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, ईशान किशन बिना खाता खोले ही रन आउट हो गए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की पारी को संभाला.

अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद पर 59 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर 47 गेंदों पर 68 रन बनाए. इसके बाद आखिरी ओवर्स में शिवम दुबे ने 21 गेंद पर 42 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत का स्कोर 189 तक पहुंचाया. अब इंग्लैंड के सामने 190 रनों का टारगेट है. फिलहाल बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया है.