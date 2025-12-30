Home > क्रिकेट > टी20 वर्ल्ड कप 2025 से पहले अभिषेक का पावर शो, नेट्स में छक्कों की बारिश; 2025 बना खास

Vijay Hazare Trophy 2025: T20 क्रिकेट में एक तरफ दुनिया के बल्लेबाज है. दुसरी तरफ भारत के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है. अभिषेक शर्मा जिस तरह की तय पिच पर बनाते है. शायद क्रिकेट की दुनिया में उसकी कोई बराबरी नही है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 30, 2025 7:40:38 PM IST

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma


Vijay Hazare Trophy 2025: T20 क्रिकेट में एक तरफ दुनिया के बल्लेबाज है. दुसरी तरफ भारत के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है. अभिषेक शर्मा जिस तरह की तय पिच पर बनाते है. शायद क्रिकेट की दुनिया में उसकी कोई बराबरी नही है. अभिषेक ने अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में इस लय को किस लेवल पर ले जाएंगे, इसका साफ मैसेज न्यूजीलैंड और दूसरी टीमों को देना शुरू कर दिया है. अभिषेक ने रविवार को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपने टीममेट गौरव चौधरी और दूसरे नेट बॉलर्स को खास तरीके से इसका सबूत दिया है.

अभिषेक शर्मा ने आने वाले समय की झलक दिखाई 

पंजाब टीम की नेट प्रैक्टिस के दौरान मौजूद एक चश्मदाद के अनुसार अभिषेक ने अपनी बैटिंग के दौरान छक्कों की झड़ी लगा दी है. एक के बाद एक ऊंचे-ऊंचे छक्के, फ्लिक शॉट, ओवर पॉइंट, ओवर थर्ड मैन, और पूरे ग्राउंड में हर तरफ, और इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आठ या दस नहीं, बल्कि पूरे 45 छक्के मारे है. यह संख्या न्यूजीलैंड टीम और दूसरी टीमों के बॉलर्स को यह साफ बताने और समझाने के लिए काफी है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले विस्फोटक अभिषेक उनके साथ क्या करने वाले है.

इस खास शॉट पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया

सभी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट जानते है कि अभिषेक को कौन सा शॉट सबसे ज्यादा पसंद है. जब अभिषेक कवर के ऊपर से इनसाइड-आउट छक्का मारते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यह दुनिया का सबसे खूबसूरत शॉट है. नेट प्रैक्टिस में अभिषेक के लगभग 30-40 परसेंट छक्के इसी दिशा में थे. पंजाब के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने अभिषेक के स्टाइल पर मजाक में कहा कि ‘तुम तो अपनी सेंचुरी सिर्फ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारकर ही बनाना चाहते हो!’

इस साल उन्होंने छक्कों से यह कमाल किया है

इस साल अभिषेक ने T20 में बिल्कुल अलग लेवल पर बैटिंग की है. उनकी टीम उन्हें पहली ही गेंद से तूफान लाने की इजाजत देती है. इस साल पंजाब, हैदराबाद और भारत के लिए खेलते हुए अभिषेक ने 41 मैचों में 108 छक्के (अब तक) मारे है. वह इस साल इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में फिलहाल तीसरे नंबर पर है. टॉप पर ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह (122 छक्के) हैं, उसके बाद वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन (117) है.

