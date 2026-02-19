Home > क्रिकेट > तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल

तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल

Abhishek Sharma: भारत के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे है. उन्होंने इस उन्होंने ने तीन मैच खेले है, और अब तक अपना खाता भी नही खोला है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 19, 2026 3:30:39 PM IST

अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड
अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड


Abhishek Sharma: भारत के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे है. उन्होंने इस उन्होंने ने तीन मैच खेले है, और अब तक अपना खाता भी नही खोला है. 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे और वह मैच के पहले ओवर की तीसरी बॉल पर बोल्ड हो गए थे. इस वर्ल्ड कप में यह लगातार तीसरा मौका था जब अभिषेक शर्मा डक पर आउट हुए है. T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में USA के खिलाफ अभिषेक शर्मा पहली ही बॉल पर डक पर आउट हो गए थे. इसके बाद वह नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले थे. फिर कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ डक पर आउट होकर अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए.

You Might Be Interested In

इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी वह जीरो रन पर आउट हो गया है. नीदरलैंड्स के खिलाफ डक पर आउट होने के साथ ही अभिषेक शर्मा ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है. अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में शामिल हो गया है. 

Ind vs Ned T20 World Cup 2026: अहमदाबाद में दुबे-वरुण का डबल धमाका, नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया; भारत का जीत का सिलसिला जारी

अभिषेक ने संजू सैमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की

अभिषेक शर्मा अभी खराब फॉर्म से जूझ रहे है. 2026 की शुरुआत में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज खेली थी. इस सीरीज में वह दो बार डक पर आउट हुए थे. फिर T20 वर्ल्ड कप में वह तीन बार डक पर आउट हुए है. इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने संजू सैमसन के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. वह 2026 में पांच बार डक पर आउट हो चुके है. इससे पहले संजू सैमसन ने 2024 में T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा पांच बार आउट होने का रिकॉर्ड बनाया था. अब अभिषेक शर्मा भी संजू सैमसन की अनचाही लिस्ट में शामिल हो चुके है.

You Might Be Interested In

टीम इंडिया की टेंशन बढ़ी

भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरी थी. टूर्नामेंट से पहले अभिषेक शर्मा को भारत का सबसे बड़ा X-फैक्टर माना जा रहा था. बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते है. जो पहली गेंद पर छक्का मारकर गेंदबाजों पर दबाव बनाते है. नतीजतन, अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म ने टीम इंडिया के लिए टेंशन बढ़ा दी है. भारत ने लीग स्टेज में अपने सभी मैच जीते लेकिन अब सूर्यकुमार यादव की टीम के सामने सुपर 8 की चुनौती है. सुपर 8 में भारत का सामना मजबूत टीमों से होगा. इसलिए अभिषेक शर्मा का फॉर्म में वापस आना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है.

Pakistan vs Namibia Result: साहिबज़ादा फरहान का शतक, पाक की सुपर-8 में एंट्री…नामीबिया को 102 रन से हराने के बाद जानें कप्तान सलमान आगा ने…

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल
तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल
तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल
तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल