तीन पारियों में तीन शून्य! अभिषेक ने दोहराया संजू सैमसन का अनचाहा रिकॉर्ड, शर्मा शर्मनाक लिस्ट में शामिल

Abhishek Sharma: भारत के शानदार ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे है. उन्होंने इस उन्होंने ने तीन मैच खेले है, और अब तक अपना खाता भी नही खोला है. 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे और वह मैच के पहले ओवर की तीसरी बॉल पर बोल्ड हो गए थे. इस वर्ल्ड कप में यह लगातार तीसरा मौका था जब अभिषेक शर्मा डक पर आउट हुए है. T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में USA के खिलाफ अभिषेक शर्मा पहली ही बॉल पर डक पर आउट हो गए थे. इसके बाद वह नामीबिया के खिलाफ नहीं खेले थे. फिर कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ डक पर आउट होकर अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट गए.

इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में भी वह जीरो रन पर आउट हो गया है. नीदरलैंड्स के खिलाफ डक पर आउट होने के साथ ही अभिषेक शर्मा ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है. अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में शामिल हो गया है.

अभिषेक ने संजू सैमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की

अभिषेक शर्मा अभी खराब फॉर्म से जूझ रहे है. 2026 की शुरुआत में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20 सीरीज खेली थी. इस सीरीज में वह दो बार डक पर आउट हुए थे. फिर T20 वर्ल्ड कप में वह तीन बार डक पर आउट हुए है. इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने संजू सैमसन के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. वह 2026 में पांच बार डक पर आउट हो चुके है. इससे पहले संजू सैमसन ने 2024 में T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा पांच बार आउट होने का रिकॉर्ड बनाया था. अब अभिषेक शर्मा भी संजू सैमसन की अनचाही लिस्ट में शामिल हो चुके है.

टीम इंडिया की टेंशन बढ़ी

भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरी थी. टूर्नामेंट से पहले अभिषेक शर्मा को भारत का सबसे बड़ा X-फैक्टर माना जा रहा था. बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते है. जो पहली गेंद पर छक्का मारकर गेंदबाजों पर दबाव बनाते है. नतीजतन, अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म ने टीम इंडिया के लिए टेंशन बढ़ा दी है. भारत ने लीग स्टेज में अपने सभी मैच जीते लेकिन अब सूर्यकुमार यादव की टीम के सामने सुपर 8 की चुनौती है. सुपर 8 में भारत का सामना मजबूत टीमों से होगा. इसलिए अभिषेक शर्मा का फॉर्म में वापस आना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है.