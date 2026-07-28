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‘टीम से बाहर करो…’ अभिषेक शर्मा के फ्लॉप शो पर भड़के पूर्व कप्तान, संजू सैमसन की होगी वापसी?

Srikkanth Statement On Abhishek Sharma : अभिषेक शर्मा की ख़राब फ़ॉर्म पर पूर्व दिग्गज श्रीकांत ने बड़ा बयान दिया है. संजू सैमसन की वापसी से उनकी जगह ख़तरे में दिख रही है. पढ़ें पूरी ख़बर.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 28, 2026 5:23:15 PM IST

‘टीम से बाहर करो…’ अभिषेक शर्मा के फ्लॉप शो पर भड़के पूर्व कप्तान, संजू सैमसन की होगी वापसी?


Srikkanth Statement On Abhishek Sharma : भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा की ज़बरदस्त बैटिंग की हर कोई तारीफ़ करता है. हालाँकि, हाल के दिनों में बैट से उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. ज़िम्बाब्वे और इंग्लैंड के दौरों पर लगातार नाकाम रहने के बाद अभिषेक पर सवाल उठ रहे हैं और पूर्व कप्तान श्रीकांत ने उनके प्रदर्शन की आलोचना की है. वैभव सूर्यवंशी के आने से संजू सैमसन की ओपनिंग की जगह खतरे में पड़ गई थी और वह ज़िम्बाब्वे दौरे पर नहीं जा पाए थे; अब, सैमसन की वापसी अभिषेक के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

अभिषेक अपनी पिछली छह T20I पारियों में 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं. इनमें से तीन मैचों में तो वह दहाई का आँकड़ा भी नहीं छू पाए. T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद से उन्होंने सिर्फ़ एक हाफ़-सेंचुरी लगाई है, जिससे टीम में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं. ओपनिंग स्लॉट के लिए कड़ी टक्कर दिख रही है और श्रीकांत ने उनके बारे में कड़े फ़ैसले लेने की बात कही है.

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श्रीकांत ने क्या कहा?

अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, ‘वर्ल्ड कप के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में विरोधी टीमों को अभिषेक शर्मा की कमज़ोरियों का पता चल गया है. मुझे लगता है कि अब उनके बारे में कोई कड़ा फ़ैसला लेने की ज़रूरत है. मेरा मानना ​​है कि संजू को एक और मौका मिलेगा; उन्हें ज़रूर वापस बुलाया जाएगा. सेलेक्टर्स को कोई कड़ा फ़ैसला लेना होगा.’

मयंक यादव की जमकर तारीफ़

उन्होंने आगे कहा, ‘मयंक यादव को तीनों मैच खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगा. मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ. देखिए यह लड़का कितना कंसिस्टेंट रहा है. भारत का भविष्य उज्ज्वल है. आपको सही युवा खिलाड़ियों का समर्थन करना होगा. मुझे अभिषेक शर्मा से भी कोई दिक्कत नहीं है.” हालाँकि, श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज़ के लिए मयंक यादव को नहीं चुना गया है.

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