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टीम इंडिया में कौन देखता है सबसे ज्यादा आईना? अभिषेक शर्मा ने किया खुलासा, अफगान खिलाड़ी का भी लिया नाम

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी को लेकर मजेदार खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि अफगान खिलाड़ियों में फारूकी सबसे ज्यादा समय आईने के सामने बिताते हैं. भारतीय टीम से उन्होंने शिवम दुबे का नाम लिया.

By: Satyam Sengar | Published: September 18, 2026 11:41:01 AM IST

अभिषेक शर्मा ने बताया कौन देखना है ज्यादा आईना?
अभिषेक शर्मा ने बताया कौन देखना है ज्यादा आईना?


भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के एक खिलाड़ी को लेकर मजेदार खुलासा किया है. अभिषेक ने बताया कि अफगानिस्तान की टीम में तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आईने के सामने काफी समय बिताते हैं. वहीं, जब भारतीय टीम के खिलाड़ी का नाम बताने की बात आई तो अभिषेक ने शिवम दुबे का नाम लिया. उन्होंने यह मजेदार बात भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मैच से पहले नई दिल्ली में हुए खास प्रोग्राम कोह-ए-जफर में कही.

इस प्रोग्राम में दोनों टीमों के खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान अभिषेक से पूछा गया कि भारतीय खिलाड़ियों में कौन सबसे ज्यादा समय आईने के सामने बिताता है. इस पर उन्होंने पहले फारूकी का नाम लिया, “मैं भारतीय खिलाड़ियों के बारे में पक्का नहीं हूं, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में मुझे लगता है कि फजलहक फारूकी सबसे ज्यादा समय आईने में खुद को देखते हैं.” अभिषेक और फारूकी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए साथ खेल चुके हैं, इसलिए दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान भी है.

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फारूकी के बाद शिवम दुबे का नाम
अभिषेक ने फारूकी को लेकर आगे भी मजेदार अंदाज में बात की, “उन्हें बधाई, हाल ही में उनकी दोबारा शादी हुई है. जहां तक भारतीय टीम की बात है, मुझे लगता है कि यह शिवम दुबे हैं.” अभिषेक के इस जवाब ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हल्का-फुल्का माहौल बना दिया. इस दौरान अफगानिस्तान प्रीमियर लीग की ट्रॉफी भी कार्यक्रम में रखी गई थी. लीग को अफगानिस्तान में क्रिकेट के बढ़ते स्तर और नए खिलाड़ियों को मौका देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

मैदान पर अभिषेक ने मचाया धमाल
इस मजेदार बातचीत के अगले ही दिन अभिषेक ने मैदान पर ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में शतक ठोक दिया. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक रहा. अभिषेक ने 34 गेंदों पर 108 रन बनाए और अपनी पारी में 11 छक्के लगाए. उनकी तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 221/7 रन बनाए और अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का अगला सीजन दिसंबर में शुरू होगा, जिसमें पांच टीमें हिस्सा लेंगी.

Tags: abhishek sharmaShivam Dube
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