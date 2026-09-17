अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, 30 गेंदों में ठोक डाली सेंचुरी, फिर भी रह गया मलाल, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त!

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्माने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. भारतीय ओपनर ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर इतिहास रच दिया. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी टेस्ट खेलने वाले देश के बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है. हालांकि, अभिषेक अगर 26 गेंद में शतक पूरा कर लेते वो वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाते. इस बात का मलाल उन्हें जीवन भर रहेगा.

अभिषेक शर्मा का यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरा शतक है. उन्होंने अब इस खास रिकॉर्ड के मामले में कई बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है. सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने शतक पूरा करने के लिए कोई बड़ा या जोखिम भरा शॉट नहीं खेला. अब्दुल्ला अहमदजई की गेंद पर उन्होंने गेंद को सीधे मैदान की ओर धकेलकर एक रन लिया और अपना शतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने हेलमेट उतारा और मैदान पर बैठकर ध्यान लगाने वाले योग आसन में जश्न मनाया.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी टूटा

अभिषेक शर्मा की इस पारी ने भारतीय क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड बदल दिया. इससे पहले भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था. रोहित ने 35 गेंदों में शतक पूरा किया था, लेकिन अब अभिषेक ने केवल 30 गेंदों में सेंचुरी लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने रोहित के रिकॉर्ड को पांच गेंदों के अंतर से पीछे छोड़ दिया. हालांकि, दुनिया में सबसे तेज शतक लगाने वाले की लिस्ट में वह शामिल नहीं हो पाए.