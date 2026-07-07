अभिषेक शर्मा की मैनेजर ही उनकी गर्लफ्रेंड है? क्रिकेटर पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, किस बात की याचिका डाली

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अब अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी बिना अनुमति एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई तस्वीरें और दूसरी चीजें शेयर की जा रही है. इस फोटो में अभिषेक की मैनेजर को ही उनकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है. अभिषेक चाहते हैं कि ऐसी पोस्ट हटाई जाएं और आगे से कोई भी उनकी फोटो, नाम या पहचान का गलत इस्तेमाल न करे.

मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिषेक की तरफ से दिए गए स्क्रीनशॉट और दस्तावेज देखे, लेकिन उनमें कुछ गड़बड़ी मिली. कोर्ट ने कहा कि याचिका में जिन लिंक का जिक्र किया गया है, उनके स्क्रीनशॉट मेल नहीं खा रहे हैं. इसी वजह से अदालत ने फिलहाल कोई आदेश देने से मना कर दिया और अभिषेक को सही सबूत के साथ नया हलफनामा दाखिल करने को कहा.

मैनेजर को बता दिया गर्लफ्रेंड

सुनवाई के दौरान मेटा की तरफ से पेश वकील वरुण पाठक ने बताया कि जिन आठ लिंक की शिकायत की गई थी, उनमें से दो अब खुल ही नहीं रहे हैं. वहीं एक पोस्ट को उन्होंने पैपराजी अकाउंट का बताया. लेकिन अभिषेक के वकील ने कहा कि मामला सिर्फ पैपराजी का नहीं है. उन्होंने दावा किया कि एआई की मदद से तस्वीर में बदलाव किया गया और एक पोस्ट में अभिषेक की मैनेजर को उनकी गर्लफ्रेंड बताकर गलत जानकारी फैलाई गई.

अब आगे क्या होगा?

अभिषेक शर्मा का कहना है कि एआई की मदद से उनकी तस्वीरों और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ सकता है. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज और सही स्क्रीनशॉट मांगे हैं. अब सभी जरूरी सबूत जमा होने के बाद अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी और तय करेगी कि विवादित कंटेंट हटाया जाए या नहीं.