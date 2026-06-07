मोहम्मद सिराज को मिला धोखा! इस क्रिकेटर संग रोमांस कर रहीं माहिरा शर्मा, सीक्रेट पोस्ट ने खोली पोल

Mahira Sharma Dating Rumours: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार अभिषेक शर्मा के ट्रेंडिंग में होने की वजह उनकी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक शर्मा बिग बॉस फेम एक्ट्रेस माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं. दरअसल, हाल ही में अभिषेक शर्मा और माहिरा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों से फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि माहिरा शर्मा और अभिषेक शर्मा गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. जानें कैसे शुरू हुई डेटिंग की अफवाहें…

माहिरा-अभिषेक ने शेयर की ये तस्वीरें

हाल ही में एक्ट्रेस माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों के साथ एक पोस्ट शेयर की. इन तस्वीरों में माहिरा शर्मा ब्लैक टैंक टॉप और जीन्स में पहनी दिखाई दे रही हैं. साथ ही उन्होंने ग्रीन कलर की कैप भी पहनी हुई है. इसके अलावा एक तस्वीर में माहिरा शर्मा हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए और चिप्स के साथ एंजॉय करती दिखाई दे रही हैं. वह इन तस्वीरों में स्टनिंग पोज दे रही हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘बातें करना चाहते हो? सिर्फ मेरी क्यूटनेस की बात करो.’

हालांकि फैंस ने उनकी तस्वीरों में कुछ अलग नोटिस किया. दरअसल, माहिरा शर्मा ने हाथ में ब्लैक कलर का प्लस साइन वाला ब्रेसलेट भी पहना हुआ था. इसके बाद फैंस ने अभिषेक शर्मा की प्रोफाइल में कुछ ऐसा देखा, जिसके बाद उन दोनों की डेटिंग की अफवाहें शुरू हो गईं.

अभिषेक शर्मा ने क्या शेयर किया?

IPL 2026 खत्म होने के बाद अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की. अभिषेक शर्मा इन तस्वीरें में आंखों में चश्मा लगाए, गले में चेन पहने हुए काफी कूल लग रहे थे. जब फैंस ने अभिषेक शर्मा की तस्वीरों को ध्यान से देखा, तो पता चला कि उन्होंने भी हाथ में वैसी ही ब्रेसलेट पहनी हुई है, जैसा माहिरा शर्मा ने पहना था. अभिषेक और माहिरा का ब्रेसलेट एक ही डिजाइन का है, लेकिन उनका कलर अलग है. फिर क्या था, फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि अभिषेक शर्मा और माहिरा शर्मा एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि अभी तक इस पर माहिरा शर्मा या अभिषेक शर्मा में से किसी का रिएक्शन सामने नहीं आया है.

मोहम्मद सिराज से भी जुड़ा था नाम

ऐसा पहली बार नहीं है, जब एक्ट्रेस माहिरा शर्मा का नाम किसी क्रिकेटर से जुड़ा है. इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के साथ भी माहिरा शर्मा का नाम जुड़ था. स्टार क्रिकेटर और एक्ट्रेस के बीच डेटिंग की अफवाहें सामने आई थीं, लेकिन उन दोनों ने इसे खारिज कर दिया था.

कौन हैं माहिरा शर्मा?

माहिरा शर्मा एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो अपने ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाती हैं. माहिरा शर्मा ने बहुत सारे पंजाबी म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा वह बिग बॉस के 13वें सीजन में भी नजर आ चुकी हैं. इतना ही नहीं, माहिरा शर्मा ने ‘नागिन’ और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है.