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IND vs AFG: अभिषेक शर्मा की धांसू सेंचुरी, भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से रौंदा, 3-0 से जीती सीरीज

India vs Afghanistan 3rd T20I: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 127 रन से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. दिल्ली में खेले गए मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 34 गेंदों पर 108 रन की तूफानी पारी खेली.

By: Satyam Sengar | Published: September 17, 2026 10:46:10 PM IST

भारत ने अफगानिस्तान को टी20 सीरीज में 3-0 से हराया.
भारत ने अफगानिस्तान को टी20 सीरीज में 3-0 से हराया.


India vs Afghanistan 3rd T20I: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए. इस बड़े स्कोर के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में 108 रन की तूफानी पारी खेली. उनकी पारी में 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे.

अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट लगाए. उन्होंने महज 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 317.65 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. अभिषेक के साथ संजू सैमसन ने भी शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने 35 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों पर 29 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 14 रन का योगदान दिया.

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अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप
221 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी. पूरी टीम 14.1 ओवर में सिर्फ 94 रन पर ऑलआउट हो गई. इब्राहिम जादरान ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 रन की पारी खेली. भारत की ओर से नितीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने तीन-तीन विकेट झटके. अक्षर पटेल को दो विकेट मिले, जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर ने एक-एक विकेट लिया.

भारत ने 3-0 से जीती टी20 सीरीज
इस शानदार जीत के साथ भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. हालांकि पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक शर्मा की पारी की रही. 34 गेंदों में 108 रन की उनकी पारी ने भारत को 221 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. अभिषेक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दिखाया कि वह टी20 क्रिकेट में कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान को 94 रन पर समेटकर सीरीज का अंत धमाकेदार अंदाज में किया.

Tags: abhishek sharmaindia vs afghanistan
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