IND vs WI: अभिषेक शर्मा ने बनाए सिर्फ 20 रन, फिर भी बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस मामले में बने नंबर-1

Abhishek Sharma World Record: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 11 गेंद पर 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का लगाया. भले ही वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. दरअसल, अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल मैच के पहले ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपने करियर में अभी तक पहले ओवर में 14 छक्के लगाए दिए हैं. पिछले मैच में 13 छक्के पूरे करके अभिषेक शर्मा ने भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा था. रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल मैच पहले ओवर में 12 छक्के लगाए थे. अब अभिषेक शर्मा ने दुनिया के सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रांची में खेले जा रहे दूसरे टी20 में 20 रनों की पारी खेली. उन्होंने भारतीय टीम की पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया. इसी के साथ वो टी20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले (फुल मेंबर टीम के बल्लेबाज) खिलाड़ी बन गए. अभिषेक शर्मा ने पॉल स्टर्लिंग और इविन लुईस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पहले ओवर में 13-13 छक्के लगाए थे. इस लिस्ट में रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल तीसरे नंबर पर हैं. उन दोनों ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में पहले ओवर में 12-12 छक्के लगाए थे.

T20I में पहले ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज (फुल मेंबर टीम)

14 छक्के- अभिषेक शर्मा

13 छक्के- पॉल स्टर्लिंग

13 छक्के- इविन लुईस

13 छक्के- रोहित शर्मा

13 छक्के- मार्टिन गप्टिल

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मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की. अभिषेक शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा ईशान किशन ने 22 गेंद पर 43 रनों की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे सिर्फ 7 रन बना पाए. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने 41 गेंद पर 82 रनों की पारी खेली. फिलहाल कप्तान श्रेयस अय्यर (34) और तिलक वर्मा (21) बल्लेबाजी कर रहे हैं. भारत ने 18 ओवर में 4 विकेट खोकर 215 रन बना लिए हैं.