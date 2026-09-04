Home > खेल > कंचे खेलने की उम्र में थामा बल्ला, आज गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहा ये बल्लेबाज, गुरु युवराज सिंह ने बनाया खूंखार!

कंचे खेलने की उम्र में थामा बल्ला, आज गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहा ये बल्लेबाज, गुरु युवराज सिंह ने बनाया खूंखार!

Abhishek Sharma Birthday: अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 4 साल की उम्र में प्लास्टिक का बल्ला थाम लिया था. उनके पिता राजकुमार शर्मा बचपन से ही उन्हें क्रिकेट मैदान पर लेकर जाते थे, जहां से अभिषेक के अंदर क्रिकेट का जुनून पैदा हुआ. आज अभिषेक शर्मा भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. पढ़ें उनकी पूरी कहानी...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 4, 2026 8:37:28 AM IST

अभिषेक शर्मा बर्थडे स्पेशल.
अभिषेक शर्मा बर्थडे स्पेशल.


Abhishek Sharma Birthday: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज (4 सितंबर) को अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं. सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई है. उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है. उनकी इस कामयाबी के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग छिपी हुई है. पंजाब के अमृतसर में जन्मे अभिषेक शर्मा ने काफी कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है. जिस समय बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस समय ही अभिषेक ने प्लास्टिक के बल्ले से खेलना शुरू कर दिया था. अभिषेक के पिता उनके पहले कोच बने, जो खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके थे.

अभिषेक को पिता ने सिखाया क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा बैंक में नौकरी करते थे. वह खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, जिसे देखकर अभिषेक भी उनके साथ मैदान पर जाने की जिद करते थे. इसके बाद अभिषेक भी मैदान पर जाने लगे. सीनियर खिलाड़ियों के खेलता देख अभिषेक शर्मा के अंदर भी क्रिकेट का जुनून पैदा हो गया. उनके पिता ने नन्हे अभिषेक के टैलेंट को जल्दी ही भांप लिया और क्रिकेटर बनाने का फैसला किया. वह रोजाना अभिषेक को प्रैक्टिस कराते थे. जब अभिषेक शर्मा अंडर-14 टीम में थे, तो उनके पिता 130-140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गेंदबाजी के सामने उनकी प्रैक्टिस करवाते थे. यही वजह है कि आज अभिषेक शर्मा तेज गेंदबाजों के खिलाफ बिना डरे खुलकर बल्लेबाजी करते हैं.

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अभिषेक शर्मा का घरेलू करियर

अभिषेक शर्मा ने साल 2015-16 की अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में ने 109 की शानदार औसत से 1,200 रन बनाए थे और खतरनाक गेंदबाजी से 57 विकेट भी हासिल किए. इसके बाद 16 साल की उम्र में अभिषेक ने भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी की और देश को यूथ एशिया कप का खिताब जिताया. इतना ही नहीं, वह साल 2018 में न्यूजीलैंड में खेले गए अंडर-19 विश्व कप में ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे, जिसमें शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ शामिल थे.

अभिषेक शर्मा का IPL डेब्यू

IPL 2018 में अभिषेक शर्मा ने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए डेब्यू किया. उन्होंने अपने पहले ही मैच में सिर्फ 19 गेंदों में 46 रन जड़कर सनसनी फैला दी. इसके बाद अगले सीजन यानी IPL 2019 में वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में आ गए. वहां पर उन्हें मिडिल ऑर्डर में रखा गया, लेकिन खेलने के कम मौके मिलते थे. फिर साल 2022 में SRH की टीम में अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने उस सीजन 426 रन बनाए और अपनी जगह पक्की कर ली.

करियर में कब आया टर्निंग प्वाइंट?

अभिषेक शर्मा के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट तब आया, जब युवराज सिंह उनके गुरु बने. दरअसल, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के खेल को निखारा. उन्होंने अभिषेक शर्मा की पावर-हिटिंग और आक्रामक बल्लेबाजी को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया. साथ ही युवराज ने अभिषेक को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने का काम किया. इसके बाद अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का अंदाज ही बदल गया.

IPL में तबाही मचाकर टीम इंडिया में एंट्री

अभिषेक शर्मा ने IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए तबाही मचाना शुरू कर दिया. ऑस्ट्रेलिया ओपनर ट्रेविस हेड के साथ मिलकर अभिषेक ने गेंदबाजों की नींद हराम कर दी. उन्होंने IPL 2024 में 204 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 42 छक्के आए. इस शानदार प्रदर्शन के बाद अभिषेक को टीम इंडिया में मौका मिला. उन्होंने 6 जुलाई, 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया.

पहले मैच में जीरो पर आउट होने के बाद अगले ही मैच में अभिषेक ने सिर्फ 46 गेंदों पर अपना पहला इंटरनेशनल शतक ठोक दिया. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में लगातार रन बनाए. इसके चलते वो साल 2025 में ICC मेंस रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बन गए. फिर उसी साल IPL 2025 में अभिषेक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 141 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. फिर अगले साल अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भी जीता.

अभिषेक शर्मा का करियर

26 साल के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 56 मैच खेले हैं. इसमें उनके बल्ले से 187.24 की स्ट्राइक रेट से 1,629 रन आए हैं, जिसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, IPL में अभिषेक शर्मा के नाम 92 मैचों में 171.27 की स्ट्राइक रेट से 2,379 रन दर्ज हैं. मौजूदा समय में अभिषेक शर्मा पंजाब में टी20 लीग खेल रहे हैं. वह 13 सितंबर से भारतीय टीम की जर्सी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.

Tags: abhishek sharma
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