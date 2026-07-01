IND vs ENG: अभिषेक शर्मा बने ‘सिक्सर किंग’, T20I में जड़े सबसे तेज 100 छक्के, सूर्यकुमार यादव भी छूटे पीछे

Abhishek Sharma Fastest 100 T20I Sixes: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में यह कारनामा किया. चेस्टर-ली-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेले जा रहे मुकाबले में अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे थे. शुरुआती 9 गेंदों में ही 2 छक्के लगाकर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने यह मुकाम हासिल किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने तूफानी अर्धशतक लगाया. उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों पर 59 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 4 छक्के और 6 चौके आए.
अभिषेक शर्मा ने लगाया छक्कों का शतक
बाएं हाथ के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सबसे कम गेंदों में टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के पूरे किए हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 785 गेंदों का सामना किया. उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 789 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी. इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन भी शामिल हैं.
उन्होंने 871 गेंदों पर टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के पूरे किए थे. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने 931 गेंद, कॉलिन मुनरो ने 963 गेंदों में यह कारनामा किया था. वहीं, भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, तो पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 1,007 गेंदों में 100 टी20 इंटरनेशनल सिक्स लगाए हैं.
SHARMA & SIXES.
A love story that never gets old. 🫰
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 1, 2026
T20I में सबसे तेज 100 सिक्स
785 गेंद- अभिषेक शर्मा*
789 गेंद- एविन लुईस
871 गेंद- फिन एलन
931 गेंद- टिम डेविड
963 गेंद- कॉलिन मुनरो
1007 गेंद- सूर्यकुमार यादव
मैच का क्या हाल?
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले (IND vs ENG) में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई. संजू सैमसन 7 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, ईशान किशन बिना खाता खोले ही रनआउट हो गए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की पारी को संभाला. अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद पर 59 रनों की तूफानी पारी खेली. फिलहाल श्रेयस अय्यर (35) और तिलक वर्मा (8) रन बनाकर खेल रहे हैं.