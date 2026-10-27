IND vs NZ: अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 35 गेंद पर ठोका शतक, सूर्या की बराबरी की

Abhishek Sharma 35 Balls Century: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड में तहलका मचा दिया है. अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में तूफानी शतक लगाया. उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेली. इसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के आए. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने पहले सिर्फ 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया. शतक पूरा करने के बाद अभिषेक शर्मा ने जमीन पर बैठकर ध्यान लगाते हुए अपना आइकॉनिक सेलिब्रेशन किया. अभिषेक शर्मा भारत के सिर्फ चौथे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाया है.

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