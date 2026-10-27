Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो

Abhishek Sharma 100 Watch Video: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया. अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 38 गेंद पर 113 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के आए. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 15 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके दम पर भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में 199 रन के टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. वीडियो के जरिए देखें कि कैसे अभिषेक शर्मा ने अपना शतक पूरा किया…
पहली गेंद पर छक्का लगाकर की शुरुआत
अभिषेक शर्मा पहले ओवर की 5वीं गेंद स्ट्राइक पर आए. अभिषेक शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर जैकब डफी के खिलाफ कवर प्वाइंट के ऊपर से छक्का लगाया. इसके बाद उन्होंने दूसरे ओवर में एडम मिल्न की दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, तीसरी गेंद पर सिक्स लगाया और चौथी गेंद पर चौका लगाया. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी.
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026
माइकल ब्रेसवेल को भी लिया आड़े हाथ
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत के बाद कीवी कप्तान ने तीसरे ओवर में स्पिन गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल को गेंद थमा दी. अभिषेक शर्मा ने ब्रेसवेल को पहली 3 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया.
Abhishek Sharma makes room for one more beauty! 🎨 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/MIOD5YZBqu
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026
चौथे ओवर में ही पूरा किया अर्धशतक
अभिषेक शर्मा ने चौथे ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. उन्होंने काइल जेमीसन के इस ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगाए. अभिषेक ने अपनी जबरदस्त बैटिंग से इस ओवर से 20 रन बटोरे.
15 BALLS. HALF-CENTURY. ZERO BRAKES. 💥 Abhishek Sharma is taking the game away from New Zealand at a ridiculous pace! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026
अभिषेक शर्मा ने जारी रखा अटैक
अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन बॉलर्स सभी के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की.
At this point, just sit back and enjoy the show! 🍿 Abhishek Sharma is serving sixes like there’s no tomorrow. 😮💨 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026
35 गेंद पर पूरा किया शतक
अभिषेक शर्मा ने पारी के 10वें ओवर में काइन जेमीसन की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 35 गेंदों का सामना किया. शतक पूरा होते ही अभिषेक शर्मा मैदान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और अपने शतक का जश्न मनाया.
ABHISHEK SHARMA, YOU ABSOLUTE MENACE! 🤯 A 35-ball hundred. Let that sink in! 💯 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/OvOMf1rIsy
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026
भारत ने 6 विकेट से जीता मैच
मैच की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 198 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 38 गेंद पर 113 रनों की पारी खेली. उनके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर 45 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली.