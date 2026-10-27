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Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो

Abhishek Sharma 100 Watch Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में तीसरा टी20 मैच खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी शतक लगाया. उन्होंने सिर्फ 35 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. देखें उनके शतक की वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: October 27, 2026 6:38:46 PM IST

अभिषेक शर्मा के 35 गेंद पर तूफानी शतक का वीडियो.
अभिषेक शर्मा के 35 गेंद पर तूफानी शतक का वीडियो.


Abhishek Sharma 100 Watch Video: भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया. अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 38 गेंद पर 113 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के आए. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 15 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके दम पर भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में 199 रन के टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. वीडियो के जरिए देखें कि कैसे अभिषेक शर्मा ने अपना शतक पूरा किया…

पहली गेंद पर छक्का लगाकर की शुरुआत

अभिषेक शर्मा पहले ओवर की 5वीं गेंद स्ट्राइक पर आए. अभिषेक शर्मा ने अपनी पहली ही गेंद पर जैकब डफी के खिलाफ कवर प्वाइंट के ऊपर से छक्का लगाया. इसके बाद उन्होंने दूसरे ओवर में एडम मिल्न की दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, तीसरी गेंद पर सिक्स लगाया और चौथी गेंद पर चौका लगाया. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी.

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माइकल ब्रेसवेल को भी लिया आड़े हाथ

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी शुरुआत के बाद कीवी कप्तान ने तीसरे ओवर में स्पिन गेंदबाज माइकल ब्रेसवेल को गेंद थमा दी. अभिषेक शर्मा ने ब्रेसवेल को पहली 3 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया.

चौथे ओवर में ही पूरा किया अर्धशतक

अभिषेक शर्मा ने चौथे ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. उन्होंने काइल जेमीसन के इस ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगाए. अभिषेक ने अपनी जबरदस्त बैटिंग से इस ओवर से 20 रन बटोरे.

अभिषेक शर्मा ने जारी रखा अटैक

अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन बॉलर्स सभी के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की.

35 गेंद पर पूरा किया शतक

अभिषेक शर्मा ने पारी के 10वें ओवर में काइन जेमीसन की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 35 गेंदों का सामना किया. शतक पूरा होते ही अभिषेक शर्मा मैदान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और अपने शतक का जश्न मनाया.

भारत ने 6 विकेट से जीता मैच

मैच की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 198 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 38 गेंद पर 113 रनों की पारी खेली. उनके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर 45 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली.

Tags: abhishek sharmaind vs nz
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Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो

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Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो
Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो
Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो
Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो
Abhishek Sharma 100 VIDEO: 15 गेंद में फिफ्टी, 35 में शतक, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाज, देखें वीडियो