Home > क्रिकेट > रोहित शर्मा किसी पर इल्जाम नहीं डालते थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल पॉजिटिव था… क्या पूर्व कोच ने अय्यर पर उठाए सवाल

रोहित शर्मा किसी पर इल्जाम नहीं डालते थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल पॉजिटिव था… क्या पूर्व कोच ने अय्यर पर उठाए सवाल

पूर्व भारतीय एसिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि रोहित हार के बाद कभी खिलाड़ियों पर दोष नहीं मढ़ते थे, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेते थे. नायर के अनुसार, रोहित का सकारात्मक रवैया, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की आदत और स्पष्ट संवाद टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर बनाए रखते थे. उन्होंने श्रेयस अय्यर की मौजूदा कप्तानी पर उठ रहे सवालों के बीच रोहित की नेतृत्व शैली को आदर्श बताया.

By: Satyam Sengar | Published: July 11, 2026 4:23:16 PM IST

रोहित शर्मा के लिए क्या बोले अभिषेक नायर?
रोहित शर्मा के लिए क्या बोले अभिषेक नायर?


रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय एसिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने बड़ी बात कही है. उन्होंने बताया कि रोहित ऐसे कप्तान थे, जो टीम के हारने पर कभी किसी खिलाड़ी को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे. इसके बजाय वह खुद आगे आकर हार की जिम्मेदारी लेते थे. नायर ने कहा कि इसी वजह से मुश्किल समय में भी भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम  पॉजिटिव बना रहता था और खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटता था.

नायर ने यह बात ऐसे समय पर कही है, जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं. उनकी कप्तानी में भारत अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है. टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से हार मिली, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ टीम 3-0 से पीछे चल रही है. श्रेयस ने बल्ले से रन जरूर बनाए हैं, लेकिन टीम की खराब फील्डिंग, कमजोर मिडिल ऑर्डर और कुछ चयन फैसलों की वजह से लगातार हार मिल रही है. वहीं, मैच के बाद उनके कुछ बयानों की भी आलोचना हो रही है.

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हार की जिम्मेदारी खुद लेते थे रोहित

जियोस्टार के शो ‘गूगलीज़’ में बातचीत के दौरान अभिषेक नायर ने कहा कि उन्हें मुंबई टेस्ट के बाद रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी याद है. रोहित ने उस समय कहा था कि टीम ने कई सीरीज जीती हैं, एक सीरीज हार गई तो इसकी जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं. नायर के मुताबिक, रोहित कभी यह नहीं कहते थे कि किसी खिलाड़ी की वजह से टीम हारी. वह हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते थे और खराब फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों से अलग से बात भी करते थे.

संजू सैमसन का भी रखा था पूरा ख्याल

अभिषेक नायर ने संजू सैमसन का उदाहरण भी दिया. उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप फाइनल में संजू प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, फिर भी रोहित शर्मा ने टॉस से पहले उनसे बात की और उनका हाल-चाल पूछा. नायर का कहना है कि रोहित की यही आदत उन्हें बाकी कप्तानों से अलग बनाती थी. वह खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते थे और हमेशा उन्हें भरोसा दिलाते थे कि टीम उनके साथ खड़ी है. यही वजह थी कि युवा खिलाड़ी भी रोहित पर पूरा भरोसा करते थे.

Tags: Abhishek Nayarrohit sharma
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