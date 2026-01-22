Home > क्रिकेट > पानी पीने के चक्कर में रन आउट हुए अभिमन्यु ईश्वरन, जानें- क्या है पूरा मामला

पानी पीने के चक्कर में रन आउट हुए अभिमन्यु ईश्वरन, जानें- क्या है पूरा मामला

Abhimanyu Easwaran: गुरुवार को रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड के दौरान अभिमन्यु ईश्वरन नॉन-स्ट्राइकर एंड पर अजीब तरीके से रन आउट हो गए. ईश्वरन के पास अपना 28वां फर्स्ट-क्लास शतक बनाने का मौका था, लेकिन वह इस असामान्य तरीके से आउट हो गए. 81 रन बनाकर वह पवेलियन लौट गए.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 22, 2026 10:55:03 PM IST

Abhimanyu Easwaran: गुरुवार को रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड के दौरान अभिमन्यु ईश्वरन नॉन-स्ट्राइकर एंड पर अजीब तरीके से रन आउट हो गए. ईश्वरन के पास अपना 28वां फर्स्ट-क्लास शतक बनाने का मौका था, लेकिन वह इस असामान्य तरीके से आउट हो गए. 81 रन बनाकर वह पवेलियन लौट गए. अभिमन्यु ने माना कि यह पूरी तरह से उनकी गलती थी. यह घटना 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई. सुदीप चटर्जी ने स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज आदित्य कुमार की तरफ एक फुल-लेंथ गेंद को हल्के से खेला, और नॉन-स्ट्राइकर एंड पर ईश्वरन, क्रीज से बाहर निकलकर पानी पीने लगे, जबकि गेंद अभी डेड नहीं हुई थी. गेंद गेंदबाज की उंगलियों से लगकर स्टंप्स पर लगी, जिससे अभिमन्यु आउट हो गए.

सर्विसेज के गेंदबाज को भी एहसास नहीं हुआ कि नॉन-स्ट्राइकर एंड पर ईश्वरन अपनी क्रीज से बाहर निकल गए थे. गेंद स्टंप्स पर लगने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि बल्लेबाज अपनी क्रीज से काफी बाहर था. अपील की गई, और ऑन-फील्ड अंपायर ने फैसला तीसरे अंपायर को भेजा, जिन्होंने आखिरकार उन्हें आउट करार दिया था. दिन का खेल खत्म होने के बाद, ईश्वरन ने माना कि यह पूरी तरह से उनकी गलती थी और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है.

ईश्वरन ने कहा, “पारी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन मैंने जो गलती की, वह मेरे लिए भी बहुत हैरान करने वाली थी. कई लोग कह सकते हैं कि विपक्षी टीम खेल भावना दिखाते हुए मुझे वापस बुला सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह पूरी तरह से मेरी गलती थी. मुझे लगा कि गेंदबाज ने गेंद पकड़ ली है, और मैं जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन गेंद गेंदबाज के हाथ से लगकर विकेट पर जा लगी.”

इस संदर्भ में बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला से पूछा गया कि क्या यह 2011 में इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरे टेस्ट में इयान बेल के साथ हुई घटना जैसा था, और क्या सर्विसेज टीम को उसी तरह से ईश्वरन को वापस बुलाने पर विचार करना चाहिए था. बंगाल के कोच ने कहा, “दोनों घटनाएं एक जैसी थीं, लेकिन आप उनकी सीधे तुलना नहीं कर सकते है. दूसरी घटना में दूसरी टीम शामिल थी, और हालात अलग थे. 

विरोधी टीम उन्हें वापस बुलाने पर विचार कर सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. गलती पूरी तरह से बल्लेबाज की थी, और सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है.”

Tags: Abhimanyu EaswaranAbhimanyu Easwaran run outBengalbengal captain Abhimanyu Easwaranranji trophy
