BCCI के सामने ICC की क्या हैसियत? जब कोहली के शतक भड़के अभिजीत दीपके, अंपायर पर उठाए थे सवाल

Abhijeet Dipke Viral Post: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. अभिजीत दीपके एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने जंतर-मंतर पर आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. इसको लेकर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं. इस बीच अभिजीत दीपके का एक पुराना पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने विराट कोहली के 48वें वनडे शतक को लेकर अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए थे. इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके ने ICC पर भी सवाल खड़े कर दिए थे. जानें क्या पूरा मामला…

अभिजीत दीपके का पुराना पोस्ट

यह मामला भारत और बांग्लादेश के बीच 2023 विश्व कप में खेले गए मैच से जुड़ा है. इस मैच में विराट कोहली अपना 48वां वनडे शतक पूरा करने वाले थे. इस दौरान गेंदबाज वाइड गेंद डाल देता है, लेकिन अंपायर ने वाइड का फैसला नहीं दिया. हालांकि यह दिखाई दे रहा था कि गेंद वाइड जा रही है. विपक्षी टीम ने अंपायर के इस फैसले का विरोध नहीं किया, लेकिन यह बात अभिजीत दीपके को पसंद नहीं आई. उन्होंने ट्वीट करते हुए अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए.

अभिजीत दीपके ने 19 अक्टूबर 2023 के पोस्ट में लिखा, ‘अंपायर ने स्पष्ट वाइड देने से इनकार कर दिया, ताकि कोहली अपना शतक पूरा कर सकें. अर्जुन रणतुंगा ने बिल्कुल सही कहा था कि BCCI के सामने ICC एक कमजोर संस्था है. किसी एक खास टीम के लिए अलग नियम नहीं हो सकते.’ अब अभिजीत का ये बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Umpire refused to give a clear wide so Kohli can complete his century. Arjuna Ranatunga wasn’t wrong when he said that the ICC is a toothless body in front of the BCCI. Can’t have different set of rules for one specific team. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 19, 2023

उस मैच में क्या हुआ था?

उस मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया था. बांग्लादेश ने भारत को 257 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने आसानी से हासिल कर लिया था. इस मैच में ऐसा पल आया, जब विराट कोहली अपने शतक के करीब पहुंच गए थे. भारत को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी, जबकि विराट कोहली को भी अपना शतक पूरा करने के लिए इतने ही रन बनाने थे. आखिरी कुछ ओवरों में कोहली ने कई बार सिंगल लेने से मना कर दिया.

इस दौरान 42वें ओवर में बांग्लादेश गेंदबाज नसुम अहमद गेंदबाजी करने आए. उन्होंने पहली ही गेंद लेग साइड की ओर फेंकी, जो वाइड के लिए जा रही थी. हालांकि अंपायर रिचर्ड केटलरो ने कोहली को शतक बनाने का मौका दिया. उन्होंने इस गेंद को वाइड नहीं दिया. अगर अंपायर ने उस गेंद को वाइड दिया होता, तो शायद कोहली अपना शतक पूरा नहीं कर पाते. इसके बाद कोहली ने ओवर की तीसरी गेंद पर सिक्स लगाकर अपना शतक पूरा किया और भारत को 7 विकेट से शानदार जीत भी दिलाई.