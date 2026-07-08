एबी डिविलियर्स की BCCI को चेतावनी, बोले- वैभव सूर्यवंशी पर ध्यान दो, कहीं आगे चलकर ये न कहे कि…

भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता और वैभव को सही मार्गदर्शन की जरूरत होगी. डिविलियर्स ने यह भी कहा कि आधुनिक क्रिकेट को देखते हुए ऐसा संभव है कि भविष्य में वैभव जैसे युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला भी कर सकते हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया है. संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किए गए इस युवा बल्लेबाज ने अब तक बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन क्रिकेट जगत की नजरें लगातार उन पर बनी हुई हैं. डिविलियर्स का कहना है कि इस उम्र में किसी भी खिलाड़ी पर उम्मीदों का दबाव काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसे अच्छे कोच, मेंटर और अनुभवी खिलाड़ियों का साथ मिलना बेहद जरूरी है.

टेस्ट क्रिकेट को लेकर क्या बोले एबी डिविलियर्स?

एबी डिविलियर्स ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ युवा खिलाड़ी सिर्फ टी20 क्रिकेट को ही अपना करियर बनाना चाहें. उनके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी भी भविष्य में यह कह सकते हैं कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में करियर बनाना कई मायनों में आसान माना जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी.

वैभव ने पहले ही बता दिया अपना सपना