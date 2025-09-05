Home > खेल > वनडे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों की एबी डिविलियर्स ने बनाई लिस्ट, देखें किसे दिया पहला स्थान

वनडे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों की एबी डिविलियर्स ने बनाई लिस्ट, देखें किसे दिया पहला स्थान

Ab de Villiers’ ODI Batsmen List: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (Ab de Villiers’) ने हाल ही में वनडे क्रिकेट के टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट जारी की है इस लिस्ट में कुल चार भारतीय खिलाड़ी भी हैं आइए जानतें हैं और कौन- कौन है शामिल...

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 5, 2025 12:44:34 IST

Ab de Villiers’ ODI Batsmen List
Ab de Villiers’ ODI Batsmen List

Ab de Villiers’ ODI Batsmen List: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (Ab de Villiers’) ने हाल ही में वनडे क्रिकेट के टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में उन्होंने भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को नंबर-1 पर रखा है। और सबसे खास बात यह है कि डिविलियर्स ने खुद को दूसरे स्थान पर शामिल किया। वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को जगह दी, जबकि भारत के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को चौथा स्थान मिला है।

एबी डिविलियर्स के इस लिस्ट में है कुल चार भारतीय खिलाड़ी

इस लिस्ट में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे भारत के चार दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है ये चारों नाम अपने समय में भारतीय क्रिकेट की रीढ़ माने जाते थे ।

एबी डिविलियर्स के अनुसार दुनिया के 10 टॉप बल्लेबाज

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने हाल ही में वनडे क्रिकेट के अपने टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट शेयर की। इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपनी जगह बनायी है आइए देखेते हैं और कौन-कौन है शामिल।

1. विराट कोहली

2. एबी डिविलियर्स

3. रिकी पोंटिंग

4. सचिन तेंदुलकर

5. हाशिम अमला

6. रोहित शर्मा

7. एमएस धोनी

8. कुमार संगकारा

9. बाबर आजम

10. डेविड वॉर्नर

डिविलियर्स और कोहली की दोस्ती

डिविलियर्स और कोहली की दोस्ती को क्रिकेट के जगत में हर कोई जानता है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेलते हुए दोनों ने कई यादगार पारियां खेलीं , दोनों की जोड़ी को लोग “चेज मास्टर्स” के नाम से याद करते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में डिविलियर्स ने कहा कि “भारत ही नहीं, मैं भी टेस्ट क्रिकेट में विराट को मिस करता हूँ। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसे लाल गेंद से खेलते देखना हमेशा से मेरे लिए खास रहा है और मेरे लिए यह सुकून की बात है कि वह अभी भी सफेद गेंद के फॉर्मेट में मौजूद है ।

आरसीबी (RCB) के आईपीएल (IPL) जीत में भी थे साथ

आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद जब साल 2025 में आईपीएल का खिताब जीता था तब कोहली और पूरी आरसीबी फैमिली के साथ डिविलियर्स और क्रिस गेल भी मैदान पर मौजूद थे इस दैरान डिविलियर्स भी भावुक हो गए थे।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

