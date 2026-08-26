‘विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बेहतर…’ एबी डिविलियर्स ने क्यों कहा ऐसा? बोले- मेरी राय है…

1
एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को लेकर दिए अपने बयान पर एक बार फिर सफाई दी है. डिविलियर्स ने पहले कहा था कि विदेशों में बल्लेबाजी के मामले में कोहली उन्हें सचिन से ज्यादा मजबूत नजर आते हैं. उनके इस बयान पर काफी चर्चा हुई और एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने मजाक में उन्हें ‘वीड पास करने’ तक की बात कह दी. हालांकि, डिविलियर्स अपने बयान से पीछे नहीं हटे और कहा कि यह उनकी अपनी राय है.
अपने यूट्यूब चैनल पर डिविलियर्स ने कहा कि सचिन भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने दुनिया के अलग-अलग देशों में लगातार रन बनाकर नई जेनरेशन को रास्ता दिखाया. उन्होंने कहा कि कोहली ने सचिन से काफी कुछ सीखा और फिर उसे अपने अंदाज में आगे बढ़ाया. डिविलियर्स के मुताबिक, कोहली ने खास तौर पर शॉर्ट गेंदों के खिलाफ शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और विदेशी पिचों पर सफल होने का अपना तरीका बनाया.
सचिन का रिकॉर्ड कोहली से बराबर
हालांकि, आंकड़ों की बात करें तो विदेशों में सचिन का रिकॉर्ड कोहली से बेहतर रहा है. सचिन ने अपने टेस्ट करियर के 54.6 प्रतिशत रन भारत से बाहर बनाए, जबकि कोहली के लिए यह आंकड़ा 51.7 प्रतिशत है. भारत के बाहर जिन नौ देशों में सचिन ने टेस्ट खेले, वहां उनका औसत कभी 40 से नीचे नहीं गया. दूसरी ओर, इंग्लैंड में कोहली को काफी परेशानी हुई और 17 टेस्ट मैचों में उनका औसत 33.21 रहा. इसके बावजूद डिविलियर्स का मानना है कि सिर्फ आंकड़ों से किसी बल्लेबाज की पूरी क्षमता नहीं आंकी जा सकती.
हालांकि, आंकड़ों की बात करें तो विदेशों में सचिन का रिकॉर्ड कोहली से बेहतर रहा है. सचिन ने अपने टेस्ट करियर के 54.6 प्रतिशत रन भारत से बाहर बनाए, जबकि कोहली के लिए यह आंकड़ा 51.7 प्रतिशत है. भारत के बाहर जिन नौ देशों में सचिन ने टेस्ट खेले, वहां उनका औसत कभी 40 से नीचे नहीं गया. दूसरी ओर, इंग्लैंड में कोहली को काफी परेशानी हुई और 17 टेस्ट मैचों में उनका औसत 33.21 रहा. इसके बावजूद डिविलियर्स का मानना है कि सिर्फ आंकड़ों से किसी बल्लेबाज की पूरी क्षमता नहीं आंकी जा सकती.
लीडरशिप की तारीफ की
कोहली के साथ आरसीबी में खेल चुके डिविलियर्स ने उनकी फिटनेस और लीडरशिप की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि कोहली ने शॉर्ट गेंद खेलने, गेंद छोड़ने और विकेटों के बीच तेजी से रन लेने जैसे पहलुओं पर काफी काम किया. डिविलियर्स के मुताबिक कोहली ने ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों में शानदार बल्लेबाजी की और अपनी फिटनेस व खेल के जरिए युवा क्रिकेटरों को काफी प्रभावित किया.
कोहली के साथ आरसीबी में खेल चुके डिविलियर्स ने उनकी फिटनेस और लीडरशिप की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि कोहली ने शॉर्ट गेंद खेलने, गेंद छोड़ने और विकेटों के बीच तेजी से रन लेने जैसे पहलुओं पर काफी काम किया. डिविलियर्स के मुताबिक कोहली ने ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों में शानदार बल्लेबाजी की और अपनी फिटनेस व खेल के जरिए युवा क्रिकेटरों को काफी प्रभावित किया.