‘विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बेहतर…’ एबी डिविलियर्स ने क्यों कहा ऐसा? बोले- मेरी राय है…

सचिन का रिकॉर्ड कोहली से बराबर

हालांकि, आंकड़ों की बात करें तो विदेशों में सचिन का रिकॉर्ड कोहली से बेहतर रहा है. सचिन ने अपने टेस्ट करियर के 54.6 प्रतिशत रन भारत से बाहर बनाए, जबकि कोहली के लिए यह आंकड़ा 51.7 प्रतिशत है. भारत के बाहर जिन नौ देशों में सचिन ने टेस्ट खेले, वहां उनका औसत कभी 40 से नीचे नहीं गया. दूसरी ओर, इंग्लैंड में कोहली को काफी परेशानी हुई और 17 टेस्ट मैचों में उनका औसत 33.21 रहा. इसके बावजूद डिविलियर्स का मानना है कि सिर्फ आंकड़ों से किसी बल्लेबाज की पूरी क्षमता नहीं आंकी जा सकती.

लीडरशिप की तारीफ की

कोहली के साथ आरसीबी में खेल चुके डिविलियर्स ने उनकी फिटनेस और लीडरशिप की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि कोहली ने शॉर्ट गेंद खेलने, गेंद छोड़ने और विकेटों के बीच तेजी से रन लेने जैसे पहलुओं पर काफी काम किया. डिविलियर्स के मुताबिक कोहली ने ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों में शानदार बल्लेबाजी की और अपनी फिटनेस व खेल के जरिए युवा क्रिकेटरों को काफी प्रभावित किया.