Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए
Home > खेल > Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए

Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए

AB de Villiers: दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भारत की एशिया कप जीत के बाद ट्रॉफी विवाद पर कहा कि खेल में राजनीति की कोई जगह नहीं होना चाहिए. आगे उन्होंने भारत के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना भी की.

By: Sharim Ansari | Published: October 2, 2025 1:36:03 PM IST

AB de Viliers on Trophy Controversy
AB de Viliers on Trophy Controversy

AB de Viliers Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने भारत की एशिया कप 2025 जीत के बाद हुए विवादों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. दक्षिण अफ़्रीकी दिग्गज ने खेल और राजनीति को अलग रखने की मांग की. YouTube पर अपने साप्ताहिक प्रोग्राम #360 पर बोलते हुए डिविलियर्स ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष से ट्रॉफी स्वीकार करने से भारत के इनकार और उसके बाद हुए अजीबोगरीब समारोह पर बात की.

पूरे टूर्नामेंट के दौरान, भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच बातचीत में साफ़ तौर पर कड़वाहट देखी गई. हाथ न मिलाना, मैदान पर तीखी नोकझोंक और मेडल व ट्रॉफी को लेकर जारी तनाव ने खेल को न्यूज़ हेडलाइन में जगह बनाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया. डिविलियर्स ने इस घटना को साफ़ और खिलाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए समझाया, जिससे बातचीत क्रिकेट के मुख्य मुद्दे पर वापस आ गई.

ट्रॉफी न लेने वाले कारनामे पर डिविलियर्स ने रखी बात

डिविलियर्स प्रेजेंटेशन के दौरान हुई घटना से बिल्कुल भी नहीं कतराए. इस घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीम इंडिया इस बात से खुश नहीं थी कि ट्रॉफी किसे दी जा रही है. मुझे नहीं लगता कि खेलों में ऐसा होना चाहिए. राजनीति को किनारे रखना चाहिए. खेल को उसके वास्तविक रूप में मनाया जाना चाहिए. यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उम्मीद है कि आगे वे इसपर ध्यान देंगे. यह खेल खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देता है, और यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. अंत में यह काफी असहज स्थिति थी.

क्या करते हैं Abhishek Sharma के जीजा जी? बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है कोमल शर्मा की लव स्टोरी

उनका कहना सीधा था कि मैदान के बाहर की दुश्मनी का मैदान या उसके आसपास के माहौल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. सेरेमनी को कूटनीति से जोड़ने से इनकार करते हुए, डिविलियर्स ने इस घटना को एक ऐसे गैर ज़रूरी ध्यान भटकाने वाले मुद्दे के रूप में पेश किया जिसने चैंपियन और उनके मैदानी प्रदर्शन से ध्यान हटा दिया.

भारत की सराहना भी की डिविलियर्स ने

ट्रॉफी वितरण के दौरान हुए तमाशे की निंदा करते हुए एबी डिविलियर्स भारत के प्रदर्शन की तारीफ़ करना नहीं भूले. डिविलियर्स ने कहा कि आइए हम सबसे ज़रूरी चीज़ (क्रिकेट) पर ध्यान दें. भारत वाकई बहुत मज़बूत दिख रहा है, खासकर टी20 विश्व कप की तैयारी में. याद रखिए, यह ज़्यादा दूर नहीं है. और ऐसा लग रहा है कि उनमें काफ़ी टैलेंट है, और वे बड़े मौकों पर अच्छा खेलते हैं. बहुत शानदार.

एबी डिविलियर्स जैसे कद के खिलाड़ी के लिए यह एनालिसिस बिलकुल सही बैठता है. यह दिग्गज बड़े मौकों की अहमियत और मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को बखूबी समझता है. यह बात कि उन्हें लगता है कि भारत एक बड़े टूर्नामेंट के साथ सबसे ज़रूरी काम सही तरीके से करना जानता है, उम्मीद भरी और मायने रखती है.

पिता की मर्जी के खिलाफ किसी और से ‘प्यार’ कर बैठे Tilak Varma, जानिये फिर क्या हुआ

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए
Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए
Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए
Asia Cup Trophy Controversy: एबी डिविलियर्स ने एशिया कप विवादों पर तोड़ी चुप्पी, कहा खेल और राजनीति को अलग रखा जाए