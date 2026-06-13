वाह छोटे! आशीर्वाद ने जड़ा पहला शतक, तो खुशी से झूम उठे वैभव सूर्यवंशी, इंस्टा पर ऐसे लुटाया प्यार

Aashirwad Sooryavanshi Century: बिहार से आने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट जगत के नए युवा स्टार बनकर उभरे हैं. वैभव सूर्यवंशी के नाम का शोर खत्म नहीं हुआ था कि अब उनके छोटे भाई की चर्चा शुरू हो गई है. वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. दरअसल, 10 साल के आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर का पहला शतक लगा दिया है. बिहार के समस्तीपुर में एक लोकल प्रैक्टिस मैच के दौरान आशीर्वाद सूर्यवंशी ने 87 गेंदों पर 103 रन की तूफानी पारी खेली.

इस दौरान आशीर्वाद सूर्यवंशी के बल्ले से 20 चौके और छक्का आया. आशीर्वाद सूर्यवंशी के बड़े वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने छोटे भाई की फोटो शेयर कर बधाई दी. इसके अलावा सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया.

वैभव सूर्यवंशी से कितने अलग हैं आशीर्वाद?

क्रिकेट एकेडमी ताजपुर की ओर से खेलते हुए आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपनी पहली सेंचुरी लगाई है. इस पारी के दौरान आशीर्वाद ने अपनी सूझबूझ और धैर्य का परिचय दिया. हम सभी जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आशीर्वाद अपने बड़े भाई से अलग मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हैं.

Vaibhav Suryavanshi’s younger brother Ashirwad Suryavanshi score his maiden century today.🔥 Ashirwad Suryavanshi today score 103 runs in 87 balls including 1 six and 20 fours with strike rate of 118.39.🤯 Rajasthan Royals IPL 2027 opening partner locked.😂😭 pic.twitter.com/gO4QwQ1p64 — Cricket Central (@CricketCentrl) June 12, 2026

पिता के लिए गर्व का पल

जब आशीर्वाद सूर्यवंशी ने अपने करियर का पहला शतक लगाया, तो यह उनके पिता संजीव सूर्यवंशी के लिए गर्व का रह रहा होगा. संजीव सूर्यवंशी ने कड़ी मेहनत करके वैभव सूर्यवंशी को विश्व स्तर का बल्लेबाज बनाया है. संजीव सूर्यवंशी ने अपने छोटे बेटे आशीर्वाद के लिए फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में संजीव सूर्यवंशी ने लिखा, ‘मेरे छोटे बेटे आशीर्वाद सूर्यवंशी ने आज प्रैक्टिस मैच में अपना पहला शतक बनाया. आप सभी से अनुरोध है कि आशीर्वाद पर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें.’

वैभव सूर्यवंशी ने IPL में काटा था गदर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से तबाही मचाई थी. वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप भी मिला था. आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें भारत की टी20 स्क्वाड में भी जगह मिल गई है. वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है.