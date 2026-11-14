U19 Asia Cup Final: फाइनल में आर्यवीर सहवाग ने काटा गदर, दर्द के बावजूद पाक गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, ठोका अर्धशतक

IND U19 vs PAK U19: भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग (Aaryavir Sehwag) टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. उन्होंने 61 गेंद पर 58 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके आए. आर्यवीर सहवाग ने पहले 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद वह बड़ी पारी को तेज करना चाहते थे, लेकिन आउट हो गए. पाकिस्तान अंडर-19 टीम के गेंदबाज नकाब शफीक उन्हें अपना शिकार बनाया. आर्यवीर सहवाग भले ही फिफ्टी बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.

दर्द के बावजूद डटे रहे आर्यवीर

आर्यवीर की यह पारी टीम इंडिया के लिए काफी अहम है, जिससे आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव नहीं रहेगा. खास बात यह है कि आर्यवीर ने यह शानदार पारी दर्द से जूझते हुए खेली. दरअसल, 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर आर्यवीर चोटिल हो गए थे. उनके दाएं हाथ पर गेंद लग गई थी, जिसकी वजह से वो काफी दर्द में दिखे. इसके बाद फिजियो ने मैदान पर आकर ट्रीटमेंट किया, जिससे उनका दर्द कम हुआ. इसके बाद उन्हें शॉट्स खेलने में थोड़ी समस्या हो रही थी, लेकिन फिर भी क्रीज पर डटे रहे. उन्होंने 15वें ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा किया. वह 61 गेंद पर 58 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए.

आर्यवीर सहवाग टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर

आर्यवीर सहवाग अंडर-19 एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 पारियों में 95.50 के स्ट्राइक रेट से 361 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. आर्यवीर ने नेपाल के खिलाफ 70 रनों की पारी खेली. इसके बाद दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आर्यवीर ने 22 रन बनाए, जबकि तीसरे मुकाबले में यूएई के खिलाफ 160 रनों की शतकीय पारी खेली. वहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में आर्यवीर ने 51 रन बनाए और फिर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 58 रनों की पारी खेली.

मैच का क्या हाल?

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान ने 107 रन बनाए और अब्दुल कादिर ने 80 रनों की पारी खेली. उनके अलावा फरहान यूसुफ ने 63 रन बनाए. इसके दम पर पाकिस्तान ने भारत को 338 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की. भारत की ओर से आर्यवीर सहवाग 58 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वीके विनीत ने 24 रन बनाए. फिलहाल कप्तान लक्ष्य रायचंदानी एक छोर पर डटे हुए हैं. वह 57 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर अर्जुन राजपूत मौजूद हैं. भारत ने 27 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए हैं.