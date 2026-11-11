Virender Sehwag बैटिंग करते वक्त गाते थे गाना, बेटा आर्यवीर जपता है ‘सीता-राम’, शतक ठोकने के बताया सीक्रेट

Aaryavir Sehwag Interview: भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. आर्यवीर ने मंगलवार को अंडर-19 एशिया कप के मैच में यूएई के खिलाफ शानदार शतक लगाया. उन्होंने 168 गेंदों पर 160 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 17 चौके और 7 छक्के लगाए. यह यूथ वनडे में आर्यवीर सहवाग का पहला शतक है. यह पारी खेलकर उन्होंने अपने पिता वीरेंद्र सहवाग से किया हुआ वादा भी निभाया.

दरअसल, मैच से एक दिन पहले ही आर्यवीर ने अपने पिता वीरेंद्र सहवाग से वादा किया था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे. उन्होंने अपने वादे को निभाया और यूएई के खिलाफ अहम मुकाबले में ओपनिंग करते हुए 160 रन ठोक दिए. इसके दम पर भारतीय अंडर-19 टीम ने यूएई की टीम को 70 रन से हरा दिया. मैच के बाद आर्यवीर ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर बात की और एक बड़ा खुलासा किया.

पिता से अलग हैं आर्यवीर?

वैसे तो कहते हैं कि जैसा बाप, वैसा बेटा, लेकिन आर्यवीर के मामले में शायद ऐसा नहीं है. आर्यवीर सहवाग बल्लेबाजी करते हुए अलग तरीके से मेंटल अस्पेक्ट्स से डील करते हैं. दरअसल, वीरेंद्र सहवाग जब बल्लेबाजी करते थे, तो वो अक्सर गाना गाया करते थे, जिससे उन्हें खुद पर दबाव महसूस न हो और वो खेल पर फोकस कर सकें. हालांकि आर्यवीर का तरीका इससे अलग है. आर्यवीर सहवाग ने यूएई के खिलाफ मैच के बाद बताया कि उनके पापा गाना गाते थे, लेकिन, वो बल्लेबाजी करते समय सीता-राम का नाम जपते हैं. आर्यवीर का कहना है कि इससे वो बाहरी शोर को नजरअंदाज कर खेल पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं.

शतक के पीछे की बताई कहानी

आर्यवीर सहवाग ने यूएई अंडर-19 के खिलाफ खेली गई अपनी शतकीय पारी को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि उनका प्लान था कि वो 40-45 ओवर तक क्रीज पर टिके रहेंगे और लंबी पारी खेलेंगे. कोच ने भी उन्हें ऐसा ही करने की सलाह दी थी. इसी प्लान के तहत आर्यवीर मैदान पर उतरे. उन्होंने शुरुआत में डॉट बॉल खेलीं, लेकिन फिर आखिर में आक्रामक अंदाज दिखाते हुए पारी को खत्म किया.

भारत ने 70 रन से जीता मैच

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बनाए थे. आर्यवीर सहवाग ने 160 रनों की पारी खेली, जबकि वीके विनीत ने 67 रन बनाए. वहीं, कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और यशबर्धन चौहान ने 17-17 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने यूएई अंडर-19 टीम को 310 रन का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी यूएई की टीम 50 ओवर में 239 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से ईशान सूद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि बाकी 6 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट चटकाए. इसके दम पर भारत ने 70 रन से मैच अपने नाम कर लिया.