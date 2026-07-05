आमिर खान ने रचाई तीसरी शादी, इरफान खान ने दी बधाई, लिखा- आपकी जिंदगी…

इरफान पठान ने अपने पोस्ट में लिखा, “आमिर भाई और गौरी, शादी की बहुत-बहुत बधाई. भगवान करे आपकी जिंदगी हमेशा प्यार, खुशियों और हंसी से भरी रहे.” उनकी इस पोस्ट को फैंस ने भी खूब पसंद किया. शादी में फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर, कॉमेडियन वीर दास, नेता राज ठाकरे और गीतकार प्रसून जोशी भी मौजूद रहे. आमिर की टीम ने शादी की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें दोनों शादी के कागजात पर हस्ताक्षर करते नजर आए.
Dear Amir Bhai & Gauri,
Heartiest congratulations on your wedding! ❤️ Wishing you both a lifetime of love, happiness, laughter, and togetherness. May Allah bless your beautiful journey with endless joy and countless blessings.
So happy for you both, congratulations once again! pic.twitter.com/b6NVEoUw34
— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2026
करीबी लोगों के बीच हुई शादी
शादी का पूरा कार्यक्रम बेहद निजी रखा गया था. तस्वीर में गौरी स्प्रैट का बेटा आमिर और गौरी के बीच बैठा दिखाई दिया, जबकि आमिर के बेटे आजाद भी इस खास मौके पर मौजूद थे. आमिर ने शादी से पहले ही कहा था कि वह सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे और सभी से अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद चाहते हैं.