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आमिर खान ने रचाई तीसरी शादी, इरफान खान ने दी बधाई, लिखा- आपकी जिंदगी…

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली है. इस खास मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान समेत कई करीबी दोस्त और परिवार के लोग मौजूद रहे. शादी के बाद इरफान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जोड़े को बधाई दी.

By: Satyam Sengar | Published: July 5, 2026 7:47:53 PM IST

इरफान पठान ने दी बधाई.
इरफान पठान ने दी बधाई.


बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली. यह शादी मुंबई में बेहद सादगी से हुई, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए. मुंबई में बारिश होने के बावजूद शादी का कार्यक्रम तय समय पर पूरा हुआ. शादी के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए आमिर और गौरी को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दीं.

इरफान पठान ने अपने पोस्ट में लिखा, “आमिर भाई और गौरी, शादी की बहुत-बहुत बधाई. भगवान करे आपकी जिंदगी हमेशा प्यार, खुशियों और हंसी से भरी रहे.” उनकी इस पोस्ट को फैंस ने भी खूब पसंद किया. शादी में फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर, कॉमेडियन वीर दास, नेता राज ठाकरे और गीतकार प्रसून जोशी भी मौजूद रहे. आमिर की टीम ने शादी की एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें दोनों शादी के कागजात पर हस्ताक्षर करते नजर आए.

करीबी लोगों के बीच हुई शादी

शादी का पूरा कार्यक्रम बेहद निजी रखा गया था. तस्वीर में गौरी स्प्रैट का बेटा आमिर और गौरी के बीच बैठा दिखाई दिया, जबकि आमिर के बेटे आजाद भी इस खास मौके पर मौजूद थे. आमिर ने शादी से पहले ही कहा था कि वह सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे और सभी से अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद चाहते हैं.

आमिर की तीसरी शादी

यह आमिर खान की तीसरी शादी है. इससे पहले उनकी शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद खान और आइरा खान हैं. बाद में उन्होंने किरण राव से शादी की, लेकिन साल 2021 में दोनों अलग हो गए. हालांकि, दोनों आज भी अपने बेटे आजाद की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं. साल 2025 में आमिर ने पहली बार गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और अब दोनों ने शादी करके अपने नए सफर की शुरुआत कर दी है.

Tags: Irfan Pathan
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