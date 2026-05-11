Home > खेल > चौका मारकर अकड़ रहा था पाकिस्तानी बैटर, वेंकटेश प्रसाद ने अगली गेंद पर निकाल दी सारी गर्मी, जानें पूरा किस्सा

चौका मारकर अकड़ रहा था पाकिस्तानी बैटर, वेंकटेश प्रसाद ने अगली गेंद पर निकाल दी सारी गर्मी, जानें पूरा किस्सा

Aamer Sohail Venkatesh Prasad Incident: 1996 के वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच में वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल के बीच विवाद हो गया था. पाकिस्तानी बल्लेबाज आमिर सोहेल ने वेंकटेश की गेंद पर चौका लगाकर चिढ़ाया, जिसके बाद अगली ही गेंद पर गेंदबाज ने करारा जवाब दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 11, 2026 3:57:23 PM IST

1996 वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद के बीच विवाद. (PC- Venkatesh Prasad Instagram)
1996 वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद के बीच विवाद. (PC- Venkatesh Prasad Instagram)


Aamer Sohail Venkatesh Prasad Incident: ICC टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच खेला जाता है, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबलों में खिलाड़ियों को जोश हाई रहता है, जिसके चलते मैदान पर अक्सर विवाद भी देखने को मिलते हैं. ऐसा ही नजारा 1996 वनडे वर्ल्ड कप में देखने को मिला था. विश्व कप के मैच में भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और पाकिस्तानी बल्लेबाज आमिर सोहेल के बीच गरमा-गरमी देखने को मिली थी.

दरअसल, 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ था. उस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज आमिर सोहेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. आमिर सोहेल एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनका घमंड बीच में आ गया. दरअसल, आमिर सोहेल ने भारतीय तेज गेंदबाज आमिर सोहेल को चौका लगाया. इसके बाद सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को आंख दिखाते हुए इशारा किया. फिर अगली गेंद पर जो हुआ, उसे कोई भूल नहीं पाया है.

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वेंकटेश प्रसाद ने निकाली सोहेल की हेकड़ी

आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को चौका लगाकर बाउंड्री की ओर आंख दिखाकर इशारा किया. इसके बाद वेंकटेश प्रसाद भी गुस्सा हो गए, जिसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने करारा जवाब दिया. वेंकटेश प्रसाद ने अगली गेंद पर आमिर सोहेल को बोल्ड कर दिया. वेंकटेश प्रसाद की गेंद सीधे सोहेल की ऑफ स्टंप पर जाकर लगी, जिसके बाद पूरे मैदान फैंस का शोर गूंजने लगा. अक्सर मैदान पर शांत रहने वाले वेंकटेश प्रसाद ने भी अपना आपा खो दिया और आमिर सोहेल को पवेलियन जाने का इशारा किया.

ये भी पढ़ें: 11 मैच, 21 विकेट… IPL में भुवनेश्वर कुमार ने बिखेरा जलवा, क्या टीम इंडिया में कर पाएंगे वापसी?

कैसा रहा था भारत-पाकिस्तान का मैच?

मैच की बात करें, तो भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 39 रनों से हरा दिया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 रन बनाए थे, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की 93 रनों की शानदार पारी आई थी. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 49 ओवर में 248 रन बना पाई. भारत के तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने इस मैच में 3 विकेट चटकाए थे. उनके अलावा अनिल कुंबले ने भी 3 विकेट हासिल किया था.

कौन हैं वेंकटेश प्रसाद?

वेंकटेश प्रसाद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते थे. बेंगलुरु के रहने वाले 56 साल के वेंकटेश प्रसाद ने भारत के लिए टेस्ट और वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 33 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 96 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं, वनडे में वेंकटेश प्रसाद ने 161 मुकाबले खेले, जिनमें 4.67 की इकॉनमी से 196 विकेट अपने नाम किए.

Tags: Cricket NewsIND VS PAK
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