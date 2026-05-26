‘हद से ज्यादा घटिया…’, विराट कोहली-ट्रेविस हेड विवाद में कूदे आकाश चोपड़ा; जमकर लगाई लताड़

Aakash Chopra slams trolls: पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के परिवारों को निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स को जमकर लताड़ लगाई है. हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाज ट्रेविस हेड की पत्नी और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन को सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स और गालियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद आकाश चोपड़ा का यह गुस्सा फूटा है. ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने वालों को ‘स्कमबैग’ (घटिया/नीच) बताते हुए चोपड़ा ने बिना किसी का नाम लिए उन कथित फैंस की क्लास लगाई, जो अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाते.

आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, ‘जो लोग खिलाड़ियों की पत्नियों और बच्चों को गालियां देते हैं, वे बेहद घटिया दर्जे के होते हैं. कुछ ऐसे लोग शायद इस पोस्ट के नीचे भी मिल जाएं. ये वही रीढ़हीन लोग हैं जो अपने या अपने पसंदीदा खिलाड़ियों (आइडल्स) के खिलाफ रत्ती भर भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते. ढोंगी कहीं के!’

हेड और कोहली के बीच हुई बहस के बाद शुरू हुई ट्रोलिंग

यह पूरा विवाद आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच हुए एक मैच के बाद शुरू हुआ. मैच के दौरान विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच मैदान पर तीखी बहस देखने को मिली थी. इसके बाद जब मैच खत्म हुआ, तो पारंपरिक तौर पर हाथ मिलाने के दौरान कोहली ने हेड से हाथ नहीं मिलाया, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया. इस घटना के तुरंत बाद, ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका ने खुलासा किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार भद्दे और अपमानजनक मैसेज मिल रहे हैं.

जेसिका ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट द एडवरटाइजर से बात करते हुए कहा, ‘ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप के बाद जो कुछ हुआ था, यह उसी की पुनरावृत्ति है. जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट गालियों और भद्दे कमेंट्स से भरा पड़ा था… हम लोग ठीक हैं, लेकिन वे मेरे दोस्तों और परिवार को निशाना बना रहे हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि इस समय सभी खेलों में मानसिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण और एक-दूसरे से बात करने के तरीके को लेकर एक गंभीर बातचीत की जरूरत है. खेल में जुनून हमेशा रहेगा, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि खेल के पीछे असली इंसान और उनके परिवार होते हैं. उम्मीद है कि इस घटना से लोग एक-दूसरे के प्रति थोड़े दयालु बनेंगे और एक-दूसरे का सम्मान करेंगे.’