टीम इंडिया ने जीता पहला मैच, फिर भी उठ रहे सवाल, आकाश चोपड़ा ने श्रेयस अय्यर को घेरा…

Aakash Chopra Questions Shreyas Iyer: भारत ने गुरुवार को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में भारतीय टीम ने पहले जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 125/7 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद भारत ने 40 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. हालांकि टीम की इस आसान जीत के बावजूद पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठाए.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत इस मुकाबले में केवल चार स्पेशल गेंदबाजों के साथ उतरा था. टीम में प्रिंस यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा और रवि बिश्नोई ही मुख्य गेंदबाज थे. वहीं शिवम दुबे को पांचवें गेंदबाज की जिम्मेदारी दी गई, जबकि टीम के पास छठा गेंदबाजी विकल्प नहीं था. चोपड़ा का मानना है कि यह फैसला दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट शिवम दुबे की गेंदबाजी पर काफी भरोसा कर रहा है.

शिवम दुबे की गेंदबाजी पर जताया भरोसा

आकाश चोपड़ा ने शिवम दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस भरोसे को सही साबित किया. दुबे ने अपने चार ओवर के स्पेल में 32 रन देकर एक विकेट हासिल किया और पूरे मैच में अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की. चोपड़ा ने कहा कि भारत का उन्हें पूरे चार ओवर देना इस बात का संकेत है कि टीम उन्हें अब एक भरोसेमंद गेंदबाजी विकल्प के रूप में देख रही है. आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में यह टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

मयंक और अशोक की रफ्तार से हुए प्रभावित

आकाश चोपड़ा ने कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही तेज गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाना सही फैसला था. मयंक यादव ने लंबे समय बाद वापसी करते हुए लगातार 150 kmph के आसपास की रफ्तार से गेंदबाजी की, जिससे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज दबाव में नजर आए. वहीं अशोक शर्मा ने भी अपनी गति और आक्रामक अंदाज से प्रभावित किया. चोपड़ा के मुताबिक, भले ही दोनों गेंदबाजों ने कुछ रन दिए, लेकिन उनका आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया भारतीय टीम के लिए सकारात्मक संकेत है.