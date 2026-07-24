टीम इंडिया ने जीता पहला मैच, फिर भी उठ रहे सवाल, आकाश चोपड़ा ने श्रेयस अय्यर को घेरा…

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत इस मुकाबले में केवल चार स्पेशल गेंदबाजों के साथ उतरा था. टीम में प्रिंस यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा और रवि बिश्नोई ही मुख्य गेंदबाज थे. वहीं शिवम दुबे को पांचवें गेंदबाज की जिम्मेदारी दी गई, जबकि टीम के पास छठा गेंदबाजी विकल्प नहीं था. चोपड़ा का मानना है कि यह फैसला दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट शिवम दुबे की गेंदबाजी पर काफी भरोसा कर रहा है.
शिवम दुबे की गेंदबाजी पर जताया भरोसा
आकाश चोपड़ा ने शिवम दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस भरोसे को सही साबित किया. दुबे ने अपने चार ओवर के स्पेल में 32 रन देकर एक विकेट हासिल किया और पूरे मैच में अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की. चोपड़ा ने कहा कि भारत का उन्हें पूरे चार ओवर देना इस बात का संकेत है कि टीम उन्हें अब एक भरोसेमंद गेंदबाजी विकल्प के रूप में देख रही है. आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में यह टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.