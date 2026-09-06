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‘SENA देशों के दौरों पर वॉर्म-अप मैच जरूरी, लेकिन…’ आकाश चोपड़ा ने BCCI के फैसले पर उठाया सवाल

आकाश चोपड़ा ने बीसीसीआई की सेना देशों के दौरों पर अनिवार्य वॉर्म-अप मैच कराने की योजना का समर्थन किया है, लेकिन मजबूत विरोधी टीमों की जरूरत पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, वर्कलोड मैनेजमेंट और विदेशी दौरों से पहले भारतीय टीम की बेहतर तैयारी को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया है.

By: Satyam Sengar | Published: September 6, 2026 2:21:46 PM IST

आकाश चोपड़ा ने BCCI के फैसले पर उठाया सवाल.
आकाश चोपड़ा ने BCCI के फैसले पर उठाया सवाल.


भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने बीसीसीआई के फैसले को सराहा किया है, जिसमें सेना देशों के दौरों पर वॉर्म-अप मैचों को जरूरी बनाने की बात कही गई है. हालांकि, उन्होंने इस फैसले को लेकर एक अहम सवाल भी उठाया है. आकाश चोपड़ा का मानना है कि सिर्फ वॉर्म-अप मैच कराना काफी नहीं होगा, बल्कि इन मुकाबलों में मजबूत और अच्छी गुणवत्ता वाली विरोधी टीमों का होना भी जरूरी है. आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा?

यह मुद्दा भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली आगामी टी20 सीरीज से पहले हुई बीसीसीआई की एक अहम बैठक के बाद चर्चा में आया. इस बैठक में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण शामिल हुए. वहीं, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को भी चर्चा के लिए बुलाया गया था. बैठक में विदेशी दौरों के लिए टीम की बेहतर तैयारी पर विचार किया गया.

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मजबूत विरोधी टीमों की जरूरत
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने पुराने समय को याद किया, जब भारत का इंग्लैंड दौरा कई महीनों तक चलता था. उस दौरान भारतीय टीम कई मजबूत काउंटी टीमों के खिलाफ मैच खेलती थी. ये मुकाबले खिलाड़ियों को इंग्लैंड की परिस्थितियों को समझने और बड़ी सीरीज के लिए तैयार होने में मदद करते थे. चोपड़ा ने कहा कि आज कई टीमें वॉर्म-अप मैचों में अपने दूसरे दर्जे के खिलाड़ियों को उतारती हैं, क्योंकि इन मुकाबलों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता. ऐसे में मैचों की गुणवत्ता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

हार्दिक और बुमराह की फिटनेस पर भी नजर
आकाश चोपड़ा ने कहा कि वॉर्म-अप मैचों को अनिवार्य बनाना सही दिशा में उठाया गया कदम है. उनके अनुसार, ऐसे मुकाबले शैडो ए टीम दौरों की तुलना में खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी का मौका दे सकते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इन मैचों में प्रतिस्पर्धा का स्तर अच्छा होना चाहिए. चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी चिंता जताई. आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कारण खिलाड़ियों का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहता है. उन्होंने कहा कि हार्दिक और बुमराह दोनों ने हाल के समय में काफी क्रिकेट मिस किया है. इसलिए भारतीय टीम प्रबंधन को अपने प्रमुख खिलाड़ियों की फिटनेस और काम के बोझ पर लगातार नजर रखनी होगी.

Tags: aakash choprabcci
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