Home > खेल > Aakash Chopra: क्रिकेट में नहीं चला बल्ला, तो आवाज से जमाया रंग, आकाश चोपड़ा ने कैसे बदली अपनी जिंदगी?

Aakash Chopra: क्रिकेट में नहीं चला बल्ला, तो आवाज से जमाया रंग, आकाश चोपड़ा ने कैसे बदली अपनी जिंदगी?

Aakash Chopra Birthday: भारत के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर आकाश चोपड़ा आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं. आकाश चोपड़ा आज कमेंट्री की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन खराब रहा है. जानें उनके करियर के बारे में...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 19, 2026 11:41:03 AM IST

आकाश चोपड़ा क्रिकेटर से कमेंटेटर कैसे बने?
आकाश चोपड़ा क्रिकेटर से कमेंटेटर कैसे बने?


Aakash Chopra Birthday: पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा आज (19 सितंबर, 2026) 49 साल के हो गए हैं. आकाश चोपड़ा इस समय दुनिया के बेस्ट हिंदी कमेंटेटर्स में एक हैं. क्रिकेट की दुनिया में उनका बल्ला भले ही खामोश रहा, लेकिन आज लाखों लोग उनकी कमेंट्री के दीवाने हैं. किसी भी मैच के दौरान अगर आकाश चोपड़ा कमेंट्री बॉक्स में हैं, तो फैंस को कभी बोरियत महसूस नहीं होती है. वह सिर्फ कमेंट्री नहीं करते, बल्कि खिलाड़ियों के खेल का बारीकी से एनालिसिस करते हैं. उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी अनुभव है, जिससे उनकी कमेंट्री में अलग ही रंग नजर आता है. आज उनके बर्थडे के मौके पर आइए उनके इंटरनेशनल करियर और सफर के बारे में जानते हैं.

आकाश चोपड़ा का इंटरनेशनल करियर

49 साल के आकाश चोपड़ा ने अक्टूबर 2003 में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में बतौर ओपनर अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरे थे. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में दोनों पारियों में कुल 73 रन बनाए. इसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया. हालांकि इसके बाद उनका बल्ला खामोश रहा. उन्होंने अपने छोटे से करियर में 10 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले से 2 अर्धशतक समेत 437 रन आए. इसके बाद उन्हें भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया.

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घरेलू क्रिकेट में लगाया रनों का अंबार

भारतीय टीम से ड्रॉप होने के बाद आकाश चोपड़ा ने हार नहीं मानी. वह फिर से घरेलू क्रिकेट खेलने पहुंचे और रनों का अंबार लगा दिया. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 162 मैच में 45.35 की औसत से 10,839 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 29 शतक और 53 अर्धशतक आए. हालांकि इसके बावजूद वो दोबारा भारतीय टीम में वापसी नहीं कर पाए.

ये भी पढ़ें: BCCI AGM: अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर रांची टेस्ट विवाद तक… बोर्ड की सालाना आम बैठक में क्या-क्या हुआ?

IPL में भी नहीं चला बल्ला

आकाश चोपड़ा भले ही भारतीय टीम के लिए दोबारा नहीं खेल पाए, लेकिन उन्हें IPL में खेलने का मौका मिला. उन्होंने IPL के पहले 2 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला, लेकिन वहां पर भी उनका बल्ला खामोश रहा. आकाश चोपड़ा ने 7 IPL मैच में 8.83 की औसत से 53 रन बनाए.

आज कमेंट्री जगत का मशहूर चेहरा

क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा. अपने खास अंदाज से उन्होंने कमेंट्री जगत में नई पहचान बनाई. कमेंट्री के अलावा वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. वह रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर मैच एनालिसिस, प्रेडिक्शन और ओपिनियन शेयर करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं.

Tags: aakash chopra
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