हैरान कर देगी ये लिस्ट! IPL में कभी शतक नहीं लगा सके भारत के ये 7 दिग्गज खिलाड़ी, 2 अब भी एक्टिव

Indian Players Without IPL Century: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में, कई भारतीय बल्लेबाजों—जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल—ने खूब शतक बनाए हैं. हालाँकि, हैरानी की बात यह है कि भारतीय क्रिकेट के कुछ ऐसे दिग्गज भी हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो अपना दबदबा बनाया, लेकिन IPL में कभी 100 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. आइए, ऐसे 7 भारतीय दिग्गजों पर एक नज़र डालते हैं जो IPL में शतक बनाने में नाकाम रहे. इनमें दो खिलाड़ी आज भी मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं.

1. एम.एस. धोनी (MS Dhoni)

IPL इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले एम.एस. धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पाँच बार चैंपियन बनाया; फिर भी, वह खुद कभी शतक नहीं बना पाए. धोनी आमतौर पर 5वें या 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, और 44 वर्षीय एम.एस. धोनी का IPL में सर्वोच्च स्कोर 84* है और वह आज भी CSK टीम का एक अहम हिस्सा हैं.

2. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir)

गौतम गंभीर, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को दो बार चैंपियन बनाया, IPL के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने 36 अर्धशतक बनाए, लेकिन कभी भी 100 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. गौतम गंभीर ने 154 मैचों में कुल 4,217 रन बनाए—यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बिना एक भी शतक बनाए बनाए गए सबसे ज़्यादा रनों में से एक है. उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 93 रन था.

3. युवराज सिंह (Yuvraj Singh)

युवराज सिंह 2011 विश्व कप के हीरो और एक महान ऑलराउंडर—भी इस सूची में शामिल हैं. युवराज सिंह ने IPL में कई शानदार पारियां खेलीं और गगनचुंबी छक्के लगाए, फिर भी वह कभी 100 रन के मील के पत्थर तक नहीं पहुंच पाए. IPL में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 83 रन था. 2008 से 2019 तक इस लीग में खेलते हुए, उन्होंने 132 मैचों में कुल 2,750 रन बनाए.

4. दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik)

भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को IPL के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में गिना जाता है. RCB के लिए खेलते हुए, कार्तिक ने कई मैचों में धमाकेदार बल्लेबाजी की, फिर भी वह IPL में कभी शतक नहीं बना पाए. उनका सबसे बड़ा स्कोर 97* रन है, जिसका मतलब है कि शतक के बेहद करीब पहुँचने के बावजूद वह इसे बनाने से चूक गए.

5. रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa)

कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले रॉबिन उथप्पा भी इस सूची में शामिल हैं. उथप्पा ने IPL में लगातार रन बनाए और ऑरेंज कैप भी जीती, लेकिन वह कभी शतक नहीं बना पाए. छह अलग-अलग IPL फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने और टॉप ऑर्डर में खेलने के बावजूद, उथप्पा कभी शतक नहीं जड़ पाए. उनका सबसे बड़ा स्कोर 88 रन रहा.

6. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा आज भी IPL में एक सक्रिय खिलाड़ी हैं, फिर भी उनके नाम एक भी शतक दर्ज नहीं है. CSK के लिए खेलते हुए, जडेजा ने कई शानदार पारियाँ खेलीं, लेकिन वह कभी 100 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए. उनका सबसे बड़ा स्कोर 77* रन है. जडेजा फिलहाल IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं.

7. राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid)

महान बल्लेबाज और टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ भी इस सूची में जगह बनाते हैं. IPL में RCB और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए, द्रविड़ ने कई शानदार पारियां खेलीं, लेकिन वह कभी 100 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाए. IPL के पहले छह सीजनों में, राहुल ने 89 मैच खेले और पूरे टूर्नामेंट में कुल 11 अर्धशतक बनाए, फिर भी वह शतक दर्ज करने में असफल रहे. IPL में उनका सबसे बड़ा स्कोर 71* रन था.

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