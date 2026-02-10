T20 World Cup Thrillers: टीम इंडिया से लेकर ज़िम्बाब्वे तक, वो मैच जहां एक रन की जीत ने रोके करोड़ों की धड़कनें; यहां जानें

Teams Win By One Run In T20: इंडिया से लेकर न्यूज़ीलैंड तक, T20 वर्ल्ड कप में कई दिल दहला देने वाले एक रन के मैच देखे गए हैं, जो इस फ़ॉर्मेट के छोटे अंतर को दिखाते हैं. ये पाँच एक रन की जीत T20 WC के इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में से हैं, जो सबसे ऊँचे लेवल पर हिम्मत, अनुशासन और धैर्य दिखाती हैं.

-साउथ अफ़्रीका (128/7) ने न्यूज़ीलैंड (127/5) को हराया – 2009 T20 वर्ल्ड कप

साउथ अफ़्रीका ने 2009 T20 वर्ल्ड कप में एक तनावपूर्ण मुकाबले में न्यूज़ीलैंड को सिर्फ़ एक रन से हराया था, जब उसने 20 ओवर में 128/7 रन बनाए थे. न्यूज़ीलैंड ने आखिरी पलों तक पीछा किया लेकिन 127/5 पर खत्म हुआ, और टारगेट से बहुत कम रह गया. इस रोमांचक मैच ने इस बात का एक यादगार उदाहरण बना दिया कि T20 वर्ल्ड कप में छोटे अंतर से भी मैच का फ़ैसला हो सकता है.

न्यूज़ीलैंड (133/7) ने पाकिस्तान (132/7) को हराया – 2010 T20 वर्ल्ड कप

न्यूज़ीलैंड ने 2010 T20 वर्ल्ड कप में 20 ओवर में 133/7 रन बनाकर पाकिस्तान पर एक रन से रोमांचक जीत हासिल की. ​​पाकिस्तान पूरे समय लक्ष्य का पीछा करता रहा, लेकिन थोड़ा पीछे रह गया, और एक तनावपूर्ण अंत में 132/7 पर ही सिमट गया. यह मैच एक क्लासिक लो-स्कोरिंग थ्रिलर के रूप में सामने आया, जिसने दबाव में न्यूज़ीलैंड के शांत प्रदर्शन को दिखाया.

भारत (152/6) ने दक्षिण अफ्रीका (151/10) को हराया – 2012 T20 वर्ल्ड कप

भारत ने 2012 T20 वर्ल्ड कप में 20 ओवर में 152/6 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका पर एक रन से रोमांचक जीत हासिल की. ​​दक्षिण अफ्रीका ने ज़ोरदार पीछा किया और आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 151 रन पर आउट हो गया, और लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया. इस टेंशन भरे मैच ने मुश्किल पलों में भारत के धैर्य को दिखाया और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक और क्लासिक एक रन का रोमांचक मैच जोड़ दिया.

भारत (146/7) ने बांग्लादेश (145/9) को हराया – 2016 T20 वर्ल्ड कप

भारत ने 2016 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश पर 20 ओवर में 146/7 रन बनाकर एक रोमांचक एक रन की जीत हासिल की. ​​बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत करीब आ गया था, लेकिन एक नाटकीय आखिरी ओवर में 145/9 पर आउट हो गया. इस मैच को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे नाटकीय मैचों में से एक के तौर पर याद किया जाता है, जिसने दबाव में भारत की मज़बूत हिम्मत को दिखाया.

ज़िम्बाब्वे (130/8) ने पाकिस्तान (129/8) को हराया – 2022 T20 वर्ल्ड कप