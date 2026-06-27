क्या हार्दिक पांड्या को MI से बाहर कर देंगी नीता अंबानी? IPL 2027 से पहले इन पांच खिलाड़ियों को रिलीज कर सकता है मुंबई इंडियंस

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस अपने 14 मैचों में से सिर्फ़ चार ही जीत पाई. टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर रही. सिर्फ़ इस सीज़न में ही नहीं, बल्कि पिछले तीन सीज़न में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. IPL 2024 में मुंबई इंडियंस ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी, लेकिन गुजरात टाइटन्स को जीत दिलाने वाले हार्दिक MI के लिए कुछ खास नहीं कर पाए. अब, मुंबई इंडियंस आने वाले सीज़न के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या समेत कुल पाँच खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है.

IPL के नियमों के मुताबिक सभी 10 टीमों को ऑक्शन से एक महीने पहले रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होती है. इस बार भी सभी टीमों को 15 नवंबर से पहले अपनी रिलीज़ और रिटेंशन लिस्ट जारी करनी होगी. कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर उनके ट्रेड की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स इस ऑलराउंडर में दिलचस्पी दिखा रही है. यह पक्का है कि हार्दिक पांड्या जिस भी टीम में शामिल होंगे, उसकी कप्तानी वही करेंगे.

1- हार्दिक पांड्या

मुंबई इंडियंस में वापसी के बाद से, हार्दिक पांड्या एक भी हाफ-सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं. इसका मतलब है कि उन्होंने पिछले तीन सालों से IPL में कोई फिफ्टी नहीं लगाई है. उनकी कप्तानी लगातार खराब रही है. उनकी बॉलिंग और बैटिंग परफॉर्मेंस भी एवरेज रही है. अगर हार्दिक पांड्या ट्रेड डील में किसी दूसरी टीम में जाते हैं, तो ठीक रहेगा; नहीं तो, फ्रेंचाइजी उन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज़ कर सकती है.

2- शेरफेन रदरफोर्ड

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने मैच फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए लिया था. उन्होंने टिम डेविड की जगह ली, लेकिन रदरफोर्ड उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. अब, फ्रेंचाइजी उन्हें आने वाले सीजन के ऑक्शन से पहले रिलीज़ कर सकती है.

3- ट्रेंट बोल्ट

न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट भी IPL 2026 में बुरी तरह फ्लॉप रहे. बोल्ट की बॉलिंग में पहले वाली धार नहीं रही. बोल्ट अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं. उम्र भी उनके प्रदर्शन पर असर डालती दिख रही है. इसलिए, मुंबई उन्हें भी रिलीज़ कर सकती है.

4- क्विंटन डी कॉक

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ गए हैं. उन्हें IPL 2026 में खेलने के ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे. MI के पास पहले से ही ओपनर्स की अच्छी टीम है. इसलिए, टीम डी कॉक की जगह मिडिल ऑर्डर में किसी धमाकेदार बल्लेबाज को रख सकती है. इसलिए, डी कॉक को रिलीज़ किया जा सकता है.

5- केशव महाराज

साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को मुंबई इंडियंस ने रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया था. उन्होंने IPL 2026 में कोई मैच नहीं खेला, लेकिन फिर भी उन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि टीम में उनकी जगह नहीं है.