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IPL 2027 से पहले इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है CSK, जडेजा के बाद अब कई बड़े नाम हो सकते हैं गायब

IPL 2027:  पिछले सीजन में उनके प्रर्दशन और मिले अवसरों को देखते हुए कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कि वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स 2027 आईपीएल से पहले रिलीज कर सकती है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 27, 2026 4:35:19 PM IST

नए सीजन से पहले CSK इन खिलाड़ियों को कर सकता है रिलीज
नए सीजन से पहले CSK इन खिलाड़ियों को कर सकता है रिलीज


IPL 2027:  चेन्नई सुपर किंग्स का प्रर्दशन आईपीएल 2026 में भी निराशाजनक रहा. वह लागातर तीसरे सीजन में प्लेऑफ से बाहर हो गई. पांच बार कि चौंपियन प्वाइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर रही.मुख्य खिलाड़ियों की चोटें और अस्थिर प्लेइंग 11 ने टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन पर असर डाला. फैंचाइजी अब 2027 का तैयारी में जुटी है. वहीं ऐसा माना जा रहा है कि अगले सीजन के लिए टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले सीजन में उनके प्रर्दशन और मिले अवसरों को देखते हुए कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कि वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स 2027 आईपीएल से पहले रिलीज कर सकती है.

प्रशांत वीर

बाएं हाथ के बॉलिंग ऑलराउंडर प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये में साइन किया गया था, लेकिन वह इस इन्वेस्टमेंट को सही साबित करने में संघर्ष कर रहे थे. उन्हें गेंद से कम मौके मिले और जब जरूरत पड़ी तो वह असर नहीं डाल पाए. बल्ले से उन्होंने पूरे सीज़न में 90 रन बनाए. अगर सीएसके अपने ऑल-राउंड ऑप्शन में बदलाव करने का फैसला करती है उनके रिलीज पर विचार कर सकती है.

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खलील अहमद

खलीली अहमद आईपीएल 2026 में सिर्फ 4 मुकाबले ही खेल पाएं. चोट की वजह से उन्हें बाकी मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला. बाएं हाथ के पेसर ने बाहर होने से पहले केवल दो विकेट लिए. अगर फ्रेंचाइजी अपने पेस को आईपीअएल 2027 के लिए दुबारा तैयार करने का ऑप्शन चुनती है, तो खलील उन खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा रिलीज करने पर विचार किया जा रहा है. 

मैथ्यू शॉर्ट

ऑस्ट्रेलियाई ऑल-राउंडर मैथ्यू शॉर्ट 2026 के मिनी-ऑक्शन में 1.50 करोड़ रुपये में सीएसके में शामिल हुए थे, लेकिन कोई खास असर नहीं डाल पाए. बल्ले और गेंद दोनों से उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. फ्रेंचाइजी उनके रिलीज पर विचार कर सकती है.

राहुल चाहर

राहुल चाहर 5.2 करोड़ रपये में खरीदे जाने के बाद सीएसके में बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे.हालांकि लेग-स्पिनर पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच में खेले क्योंकि नूर अहमद और अकील हुसैन को प्लेइंग XI में पसंद किया गया था. कम गेम टाइम के साथ अगर सीएसके अपने स्पिन डिपार्टमेंट को फिर से बनाने का फैसला करता है, तो चाहर खुद को रिलीज लिस्ट में पा सकते हैं.

श्रेयस गोपाल

30 लाख में साइन किए गए लेग-स्पिनर श्रेयस गोपाल को आईपीएल 2026 में खेलने का एक भी मौका नहीं मिला. मौकों की कमी और जगहों के लिए कड़े मुकाबले को देखते हुए, अगले सीजन में फ्रैंचाइज के साथ उनका भविष्य पक्का नहीं है.

Tags: CSKhome-hero-pos-1IPL 2027
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