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IPL History: ऑरेंज कैप जीती, लेकिन टीम हारी! ये 5 खिलाड़ी नहीं जीत सके IPL ट्रॉफी

IPL history stats: यहां ऐसे 5 ऑरेंज कैप विजेताओं का ज़िक्र है, जो ट्रॉफी के हकदार थे, लेकिन उनकी टीम IPL नहीं जीत सकी.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 19, 2026 3:59:04 PM IST

ऑरेंज कैप जीती, लेकिन टीम हारी!
ऑरेंज कैप जीती, लेकिन टीम हारी!


Players who missed IPL title: इंडियन प्रीमियर लीग यानी Indian Premier League में ऑरेंज कैप जीतना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद खिलाड़ी अपनी टीम को खिताब नहीं दिला सके. यहां ऐसे 5 ऑरेंज कैप विजेताओं का ज़िक्र है, जो ट्रॉफी के हकदार थे, लेकिन उनकी टीम IPL नहीं जीत सकी.

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विराट कोहली

सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली (Virat Kohli) की, जिन्होंने 2016 सीज़न में 973 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. यह IPL इतिहास के सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत सीज़न में से एक है. उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब जीतने से चूक गई. कोहली का प्रदर्शन आज भी यादगार माना जाता है.

डेविड वॉर्नर

दूसरे नंबर पर हैं डेविड वॉर्नर (David Warner) जिन्होंने कई बार ऑरेंज कैप जीती. खासतौर पर 2019 में उन्होंने 692 रन बनाए, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ से आगे नहीं बढ़ सकी. वार्नर लगातार रन बनाते रहे, लेकिन टीम का साथ नहीं मिला.

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केएल राहुल

तीसरे खिलाड़ी हैं केएल राहुल (KL Rahul) जिन्होंने 2020 में 670 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की. किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के कप्तान के रूप में राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की, लेकिन टीम प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना सकी. उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार था, लेकिन टीम का संतुलन कमजोर रहा.

क्रिस गेल 

चौथे नंबर पर आते हैं क्रिस गेल (Chris Gayle) जिन्होंने 2012 में 733 रन बनाए. उनकी विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने RCB को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. गेल का सीज़न बेहद धमाकेदार रहा, फिर भी ट्रॉफी हाथ नहीं लगी.

हाशिम अमला

अंत में बात करते हैं हाशिम अमला (Hashim Amla) की, जिन्होंने 2017 में 572 रन बनाए. उनकी क्लासिकल बल्लेबाज़ी के बावजूद पंजाब की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. अमला का शांत और स्थिर प्रदर्शन टीम की कमजोरियों के आगे फीका पड़ गया.

इन सभी खिलाड़ियों ने अपने-अपने सीज़न में कमाल की बल्लेबाज़ी की और ऑरेंज कैप जीतकर खुद को साबित किया. हालांकि, क्रिकेट एक टीम गेम है, और सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर ट्रॉफी जीतना मुश्किल होता है. यही वजह है कि ये सितारे व्यक्तिगत तौर पर चमके, लेकिन IPL खिताब से दूर रह गए.

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Tags: IPL 2026IPL Orange Cap WinnersKL RahulPlayers who missed IPL titleVirat Kohl
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