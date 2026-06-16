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क्रिकेट के 5 सबसे रंगीन मिजाज खिलाड़ी, किसी ने घर में खोला क्लब, तो कोई रात भर करता रहा पार्टी

5 Most Notorious Cricketers: क्रिकेट की दुनिया के कई खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से ज्यादा पर्सनल लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं. इनमें खासकर वेस्टइंडीज के खिलाड़ी शामिल हैं, जो देर रात तक पार्टी करने और अपने रंगीन मिजाज हरकतों के लिए जाने जाते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 16, 2026 12:05:52 PM IST

क्रिकेट के 5 सबसे रंगीन मिजाज खिलाड़ी.
क्रिकेट के 5 सबसे रंगीन मिजाज खिलाड़ी.


5 Most Notorious Cricketers: मौजूदा समय में दुनिया के स्टार क्रिकेटरों की पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा होती है. जहां एक ओर खिलाड़ी मैदान अपने दमदार प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरते हैं. वहीं, दूसरी ओर फैंस उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं. दुनिया में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों को देखा गया है, जो अपनी लग्जरी और रंगीन लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. किसी खिलाड़ी ने अपने घर को ही क्लब जैसा बना लिया, तो कोई खिलाड़ी देर रात कर पार्टी करने के लिए बदनाम रहा. ऐसे में आज हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी अय्याशी और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहे. जानिए कौन हैं वे खिलाड़ी…

क्रिस गेल

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल का है. क्रिस गेल अपनी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. गेल ने जमैका में अपने आलीशान बंगले में ही एक स्ट्रिप क्लब बना रखा है. यहां पर वह अक्सर देर रात कर पार्टियां करते हैं. यही वजह है कि क्रिस गेल को पार्टी एनिमल भी कहा जाता है. क्रिस गेल का कहना है कि अगर आपके पास साधन हैं, तो जिंदगी का पूरा मजा लेना चाहिए. गेल को अक्सर पार्टियों में देखा जाता है.

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टीनो बेस्ट

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट ने अपने रंगीन मिजाज हरकतों की वजह से इस लिस्ट में जगह बनाई है. टीनी बेस्ट को क्रिकेट की दुनिया का प्ले बॉय भी माना जाता है. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्हें जानने के बाद क्रिकेट जगत भी हैरान रह गया. दरअसल, टीनी बेस्ट का दावा है कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कई अलग-अलग देशों की सैकड़ों महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के 5 ‘बिगड़ैल’ खिलाड़ी, जिनकी अतरंगी हरकतों से खेल हुआ शर्मसार, 2 भारतीय भी लिस्ट में शामिल

एंड्रयू फ्लिंटॉफ

इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ अपने रंगीन मिजाज और पार्टी करने की आदत के लिए जाने जाते हैं. साल 2007 में वेस्टइंडीज में वर्ल्ड कप के दौरान एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी थी और फिर समुद्र में एक पेडल बोट (पेडलो) लेकर निकल गए थे. इस दौरान वह डूबने से बचे थे. इस घटना के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ को उप-कप्तानी से हटा दिया गया था. इतना ही नहीं, साल 2005 में एशेज सीरीज जीतने के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ कई घंटों तक शराब पीकर जश्न मनाते रहे थे. नशे की हालत में ही वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी मिलने पहुंच गए थे.

इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान अपने करियर के दौरान रंगीन मिजाज के लिए जाने जाते थे. 1970-80 के दशक में इमरान खान की अय्याशी और रंगीन हरकतों की खूब चर्चा होती थी. इमरान खान अपने समय में दुनिया के सबसे सुंदर क्रिकेटर्स में गिने जाते थे. उनकी कई महिलाओं का साथ अफेयर भी रहा. इतना ही नहीं, इमरान खान भी देर रात तक लंदन के नाइटक्लब में पार्टियां करते थे. उनका नाम बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों से भी जोड़ा गया.

शेन वॉर्न

ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत क्रिकेटर और स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न भी क्रिकेट जगत के अय्याश खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. शेन वॉर्न की उनके रंगीन मिजाज और  अतरंगी हरकतों के कारण क्रिकेट के अय्याश खिलाड़ियों में गिना जाता है. 2006 में काउंटी क्रिकेट के दौरान शेन वॉर्न की कुछ तस्वीरें और वीडियो लीक हो गई थीं, जिसमें वह मॉडल्स के साथ पार्टी करते दिखाई दिए थे. इसके अलावा शेन वॉर्न का कई बड़ी हस्तियों के साथ अफेयर रहा और उनके करियर विवादों से भरा रहा.

Tags: chris gayleShane Warne
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