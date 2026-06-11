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क्रिकेट के 5 ‘बिगड़ैल’ खिलाड़ी, जिनकी अतरंगी हरकतों से खेल हुआ शर्मसार, 2 भारतीय भी लिस्ट में शामिल

5 Bad Boys Cricketers: क्रिकेट के गलियारों से अक्सर खिलाड़ियों के बीच बहस और लड़ाई झगड़े से जैसे कई विवाद सामने आते हैं. इनमें से कई विवाद खिलाड़ियों की पहचान बन जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी बिगड़ैल हरकतों की वजह से जाने जाते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 11, 2026 3:11:32 PM IST

क्रिकेट इतिहास के सबसे 'बिगड़ैल' खिलाड़ी.
क्रिकेट इतिहास के सबसे 'बिगड़ैल' खिलाड़ी.


5 Bad Boys Cricketers: क्रिकेट की दुनिया में अक्सर महान बल्लेबाजों की चर्चा की जाती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपनी अतरंगी हरकतों के लिए भी खूब सुर्खियों बटोरते हैं. हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का नाम एक बार फिर से नाइटक्लब विवादों में सामने आया है. बेन स्टोक्स पर नाइटक्लब में मारपीट करने का आरोप लगा है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी बेन स्टोक्स कई बार विवादों में आ चुके हैं. ऐसे में आज हम आपको क्रिकेट इतिहास ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी अतरंगी हरकतों के लिए जाना जाते थे. उन खिलाड़ियों को आम बोलचाल की भाषा में बिगड़ैल भी कहा जा सकता है. जानें कौन हैं कि क्रिकेट के सबसे बिगड़ैल खिलाड़ी…

शेन वॉर्न

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. शेन वॉर्न को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बिगड़ैल खिलाड़ी माना जाता है. वह अपने करियर के दौरान जॉन द बुकमेकर विवाद और अय्याशी भरी जिंदगी को लेकर खूब सुर्खियों में रहे. साल 1994 में एक बुकमेकर ने शेन वॉर्न और मार्क वॉ को पिच रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत दी, जिसे उन दोनों ने स्वीकार कर लिया. इतना ही नहीं, शेन वॉर्न अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे

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 लड़कियों से गंदी बात करने से लेकर अन्य महिलाओं के साथ अफेयर की खबरों ने शेन वॉर्न की छवि को खराब किया. इसके अलावा बिग बैश लीग मैच के दौरान शेन वॉर्न मार्लन सैमुअल्स से भिड़ गए और उनका शर्ट फाड़कर गालियां भी दीं. ये सभी विवाद शेन वॉर्न को बिगड़ैल क्रिकेटर की लिस्ट में शामिल करते हैं.

शोएब अख्तर

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता था. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर खिलाड़ी को क्रिकेट का बिगड़ैल खिलाड़ी माना जाता है. उन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की हैं, जिसने खेल को शर्मसार किया है. अपने करियर के दौरान शोएब अख्तर ने साथी खिलाड़ियों के साथ हाथापाई की.

साल 2007 में पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में साथी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ पर बैट चला दिया था. इसकी वजह से शोएब अख्तर को टीम से बाहर भी कर दिया गया था. वहीं, पूर्व कप्तान वकार यूनुस के साथ उनकी नाराजगी जगजाहिर थी. इतना ही नहीं, साल 2003 में शोएब अख्तर बॉल टेंपरिंग विवाद में भी फंसे थे और साल 2006 में डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे.

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एंड्रयू साइमंड्स

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स भी क्रिकेट की दुनिया के बिगड़ैल खिलाड़ियों में गिना जाता है. एंड्रयू साइमंड्स ने शराब के नशे की लत और गुस्से की वजह से अपना करियर बर्बाद कर लिया था. साल 2009 में एक रेडियो शो के दौरान एंड्रयू सायमंड्स ने नशे की हालत में न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम को के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था.

इसके अलावा साल 2005 में बांग्लादेश के खिलाफ वह अचानक मैच से गायब हो गए थे, जिसके चलते उन पर 2 मैच  के लिए बैन भी लगा था. एंड्रयू साइमंड्स ऐसे खिलाड़ी थे, जो टीम मीटिंग में नहीं जाया करते थे. साल 2009 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान शराब पीने के कारण एंड्रयू साइमंड्स को टूर्नामेंट के बीच में भी वापस घर भेज दिया गया था.

हरभजन सिंह

भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह अपने करियर के दौरान अक्सर विवादों में रहे. आईपीएल में एस श्रीसंत को थप्पड़ मारने को लेकर हरभजन सिंह की खूब आलोचना भी हुई थी. थप्पड़कांड की वजह से हरभजन सिंह को आईपीएल के पूरे सीजन से बैन कर दिया गया था. इसके अलावा हरभजन सिंह का नाम मंकीगेट विवाद में भी नाम आया, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एंड्रयू सायमंड्स का मैदान पर अपमान किया. इतना ही नहीं, मैदान पर हरभजन सिंह का अक्सर दूसरे खिलाड़ियों के साथ विवाद होता रहता था.

एस श्रीसंत

अगर क्रिकेट के बिगड़ैल खिलाड़ियों की बात हो, तो उसमें भारत के तेज गेंदबाद एस श्रीसंत का नाम जरूर आता है. यह गेंदबाज मैदान पर अक्सर विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से भिड़ जाता था. एस श्रीसंत ने मैदान पर कई बार विरोधी खिलाड़ियों से झड़प और गाली गलौज की है. साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ के अपमान करने से लेकर आंद्रे नेल के साथ पिच पर विवाद को लेकर एस श्रीसंत चर्चा में रहे. इसके अलावा आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी श्रीसंत का नाम आया, जिसके बाद उनका करियर खत्म हो गया.

Tags: Harbhajan SinghShane WarneShoaib Akhtar
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