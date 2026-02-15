Home > क्रिकेट > पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां

पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां

shaheen Afridi IND vs PAK t 20 cricket Match :टीम इंडिया के बैटर को सावधान रहने की जरूरत है. पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी अपनी शानदार गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा के अलावा अन्य बैटर के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: February 15, 2026 11:38:18 AM IST

शुरुआती ओवरों में शाहीन बल्लेबाजी कर रही टीम के बल्लेबाजों को नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं. इस दौरान बल्लेबाज डर या फिर असहज बल्लेबाजी करता है. ऐसे आउट होने का खतरा बढ़ जाता है.
शुरुआती ओवरों में शाहीन बल्लेबाजी कर रही टीम के बल्लेबाजों को नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं. इस दौरान बल्लेबाज डर या फिर असहज बल्लेबाजी करता है. ऐसे आउट होने का खतरा बढ़ जाता है.


shaheen Afridi IND vs PAK t 20 cricket Match : टी20 विश्व कप 2026 में रविवार (15 फरवरी, 2026) को एशिया की दो दिग्गज टीमों में शामिल टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह महामुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार को शाम को  7 बजे खेला जाएगा. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के बीच भिड़ंत भी देखने को मिलेगी. यह मुकाबला वही टीम जीतेगी, जो बैटिंग और बॉलिंग के साथ मानसिक रूप से मजबूत होकर मैदान पर उतरेगी. भारत की ओर से गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अहम रोल में होंगे तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी लय में आ गए तो भारतीय बैटर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. यहां हम बताएंगे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की वो 5 खूबियां, जिससे हो सकते हैं भारतीय बैटर के लिए खतरनाक.

You Might Be Interested In

स्लोअर बॉल से बढ़ाते हैं मुश्किल

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पावर प्ले के दौरान बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं. इसके लिए वह अपने स्पेल के दौरान स्लोअर बॉल के जरिये बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हैं. पावर प्ले के अलावा डेथ ओवर्स में भी सटीक स्लोअर बॉल्स के जरिये बल्लेबाजों की आउट करते हैं.

वेरिएशन से करते हैं आउट

शाहीन अफरीदी बॉलिंग के दौरान वेरायटी लाते हैं. खासतौर से अपनी कलाई के इस्तेमाल से गेंदे की गति को कम करके बल्लेबाजों को छकाते हैं. इस दौरान बल्लेबाजी करता है और वह विकेट गंवा देता है. 

You Might Be Interested In

 नई गेंद से स्विंग का कमाल

शुरुआती ओवरों में शाहीन बल्लेबाजी कर रही टीम के बल्लेबाजों को नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं. इस दौरान बल्लेबाज डर या फिर असहज बल्लेबाजी करता है. ऐसे आउट होने का खतरा बढ़ जाता है. 

एक्स्ट्रा उछाल बनाती है खास गेंदबाज

यह जानकर हैरत होगी, लेकिन यह सच है कि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहले ही ओवर में विकेट लेने का एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है. वह 6 फीट 6 इंच के हैं. ऐसे में वह किसी भी पिच पर एक्स्ट्रा उछाल पाने में सफल होते हैं. ऐसे में बल्लेबाज गलती करके आउट हो जाता है. 

तेज यॉर्कर और इन-स्विंग से बल्लेबाज होते हैं परेशान

शाहीन अफरीदी गेंदबाजी के दौरान 140-145 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. तेज यॉर्कर और इन-स्विंग कराने में माहिर शाहीद की गेंदें खेलनी मुश्किल हो जाता है. खासतौर से इन-स्विंग गेंदबाजी के चलते बल्लेबाज अपना विकेट दे देता है. 

यहां पर बता दें कि कुछ साल पहले ही पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पहले ही सलाह दे चुके हैं कि भारत को T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच में पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी का आक्रामक तरीके से सामना करना चाहिए, न कि सिर्फ़ उन्हें हराने के बारे में सोचना चाहिए. दिसंबर, 2024 में ही शाहीन अफरीदी ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया था. वह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बने थे.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-1IND vs PAK t 20 cricket Matchshaheen afridi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026
पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां
पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां
पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां
पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां