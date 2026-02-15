पाकिस्तान के किस बॉलर के नाम है अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक से लेकर सूर्यकुमार तक को कर सकता है आउट; जानें 5 खूबियां

shaheen Afridi IND vs PAK t 20 cricket Match : टी20 विश्व कप 2026 में रविवार (15 फरवरी, 2026) को एशिया की दो दिग्गज टीमों में शामिल टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह महामुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार को शाम को 7 बजे खेला जाएगा. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के बीच भिड़ंत भी देखने को मिलेगी. यह मुकाबला वही टीम जीतेगी, जो बैटिंग और बॉलिंग के साथ मानसिक रूप से मजबूत होकर मैदान पर उतरेगी. भारत की ओर से गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अहम रोल में होंगे तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी लय में आ गए तो भारतीय बैटर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. यहां हम बताएंगे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की वो 5 खूबियां, जिससे हो सकते हैं भारतीय बैटर के लिए खतरनाक.

स्लोअर बॉल से बढ़ाते हैं मुश्किल

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पावर प्ले के दौरान बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं. इसके लिए वह अपने स्पेल के दौरान स्लोअर बॉल के जरिये बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हैं. पावर प्ले के अलावा डेथ ओवर्स में भी सटीक स्लोअर बॉल्स के जरिये बल्लेबाजों की आउट करते हैं.

वेरिएशन से करते हैं आउट

शाहीन अफरीदी बॉलिंग के दौरान वेरायटी लाते हैं. खासतौर से अपनी कलाई के इस्तेमाल से गेंदे की गति को कम करके बल्लेबाजों को छकाते हैं. इस दौरान बल्लेबाजी करता है और वह विकेट गंवा देता है.

नई गेंद से स्विंग का कमाल

शुरुआती ओवरों में शाहीन बल्लेबाजी कर रही टीम के बल्लेबाजों को नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं. इस दौरान बल्लेबाज डर या फिर असहज बल्लेबाजी करता है. ऐसे आउट होने का खतरा बढ़ जाता है.

एक्स्ट्रा उछाल बनाती है खास गेंदबाज

यह जानकर हैरत होगी, लेकिन यह सच है कि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहले ही ओवर में विकेट लेने का एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है. वह 6 फीट 6 इंच के हैं. ऐसे में वह किसी भी पिच पर एक्स्ट्रा उछाल पाने में सफल होते हैं. ऐसे में बल्लेबाज गलती करके आउट हो जाता है.

तेज यॉर्कर और इन-स्विंग से बल्लेबाज होते हैं परेशान

शाहीन अफरीदी गेंदबाजी के दौरान 140-145 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. तेज यॉर्कर और इन-स्विंग कराने में माहिर शाहीद की गेंदें खेलनी मुश्किल हो जाता है. खासतौर से इन-स्विंग गेंदबाजी के चलते बल्लेबाज अपना विकेट दे देता है.

यहां पर बता दें कि कुछ साल पहले ही पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पहले ही सलाह दे चुके हैं कि भारत को T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच में पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी का आक्रामक तरीके से सामना करना चाहिए, न कि सिर्फ़ उन्हें हराने के बारे में सोचना चाहिए. दिसंबर, 2024 में ही शाहीन अफरीदी ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया था. वह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बने थे.