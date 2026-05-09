Home > खेल > कभी करोड़ों की लगी थी बोली, आज गुमनामी में खो गए ये 5 खिलाड़ी, CSK के स्टार भी शामिल

कभी करोड़ों की लगी थी बोली, आज गुमनामी में खो गए ये 5 खिलाड़ी, CSK के स्टार भी शामिल

IPL Auction Stories: भारत के स्टार खिलाड़ी दीपक हुड्डा को आईपीएल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि में खरीदा था. इसके बाद उनके खराब प्रदर्शन के चलते प्राइस लगातार कम होता चला गया. फिर IPL 2026 में हुड्डा को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 9, 2026 6:48:57 PM IST

IPL के 5 ऐसे स्टार, जो अचानक टूर्नामेंट से हुए गायब.
IPL के 5 ऐसे स्टार, जो अचानक टूर्नामेंट से हुए गायब.


IPL Auction Stories: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हर साल ऑक्शन होता है, जिसमें कई खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये की भारी बोली लगती है. इनमें से कई खिलाड़ी लंबे समय तक टूर्नामेंट में बने रहते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी एक बार नाम कमाने के बाद कुछ ही सालों में अचानक गायब हो जाते हैं. इनमें भारतीय स्टार्स से लेकर विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं. आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में…

दीपक हुड्डा

दीपक हुड्डा आईपीएल का जाना-माना चेहरा है. उन्होंने आईपीएल में 100 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने दीपक हुड्डा को 2016 में 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 में हुड्डा को 5.75 करोड़ रुपये की भारी बोली लगाकर खरीदा. फिर 2025 में उनके प्राइस में गिरावट आई और चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.70 करोड़ में खरीदा. इसके बाद आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 75 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले दीपक हुड्डा अनसोल्ड रहे.

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पवन नेगी

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर पवन नेगी भी एक समय पर आईपीएल के बड़े स्टार हुआ करते थे. पवन नेगी ने साल 2012 में आईपीएल डेब्यू किया था. साल 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)  ने पवन नेगी को 8.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद अगले ही साल आरसीबी ने उन्हें 1 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया. फिर 2021 तक आईपीएल में उनका प्राइस 50 लाख रुपये तक आ गया. पिछले 7 सालों से पवन नेगी आईपीएल से दूर चल रहे हैं.

चेतन सकारिया

साल 2021 में चेतन सकारिया ने राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था. RR ने सकारिया को 1.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. फिर अगले ही साल दिल्ली कैपिटल्स ने चेतन सकारिया को 4.20 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. इसके बाद 2024 में उनका प्राइस 50 लाख तक आ गया. फिर आईपीएल 2026 के ऑक्शन में चेतन सकारिया अनसोल्ड रहे.

टायमल मिल्स

इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज टायमल मिल्स भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर एक समय पर ऑक्शन में करोड़ों की बोली लगी थी, लेकिन आज वह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है. साल 2017 में आरसीबी ने टायमल मिल्स को 12 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि पर खरीदा था. हालांकि खराब प्रदर्शन के कारण आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया. फिर 2022 में मुंबई इंडियंस ने टायमल मिल्स को 1.50 करोड़ रुपये में खरीदा. फिलहाल वह लंबे समय से आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं.

विजय शंकर

IPL के जाने-माने खिलाड़ी विजय शंकर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. IPL 2014 में डेब्यू करने वाले विजय शंकर को सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने साइन किया था. इसके बाद साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद ने विजय शंकर को 3.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि पर खरीदा. 3 सालों तक हैदराबाद के लिए खेलने के बाद उनका प्राइस नीचे गिरता चला गया. फिर आखिरकार साल 2026 के ऑक्शन में विजय शंकर पर किसी टीम ने बोली नहीं लगाई.

Tags: deepak hoodaIPL 2026IPL Auction
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