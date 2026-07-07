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क्रिकेट जगत की 5 सबसे दर्दनाक मौतें, 40 साल से पहले दुनिया छोड़ गए 5 खिलाड़ी, कोई बाउंसर कोई बाइक एक्सीडेंट का बना शिकार

Cricketers Who Died Before Age of 40: क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया. फिलिप ह्यूज, बेन होलिओक, मंज़रुल इस्लाम राणा, रुनाको मॉर्टन और शापूर ज़दरान जैसे 5 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों का 40 साल की उम्र से पहले निधन हो गया.

By: Satyam Sengar | Published: July 7, 2026 4:03:12 PM IST

40 साल से पहले दुनिया छोड़ गए ये खिलाड़ी.
40 साल से पहले दुनिया छोड़ गए ये खिलाड़ी.


क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ी अपने शानदार खेल की वजह से हमेशा याद किए जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिकेटर रहे, जिनकी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई. किसी की मैदान पर हादसे का शिकार होकर मौत हुई, किसी ने सड़क दुर्घटना में दम तोड़ा, तो कोई गंभीर बीमारी से जिंदगी की जंग हार गया. आइए जानते हैं उन 5 इंटरनेशनल क्रिकेटरों के बारे में, जिन्होंने 40 साल की उम्र भी पूरी नहीं की और दुनिया को अलविदा कह दिया.

ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज का नाम इस सूची में सबसे पहले आता है. साल 2014 में घरेलू मैच के दौरान उनके सिर पर बाउंसर गेंद लगी थी. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी. वहीं इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर बेन होलिओक की 2002 में एक कार हादसे में मौत हो गई. वह सिर्फ 24 साल के थे और उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जाता था.

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सड़क हादसे में 2 क्रिकेटर की मौत

बांग्लादेश के मंज़रुल इस्लाम राणा भी बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए. साल 2007 में एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई थी. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी. वहीं वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रुनाको मॉर्टन की 2012 में बाइक दुर्घटना में मौत हो गई. वह 33 साल के थे. दोनों खिलाड़ियों के निधन ने उनके देश ही नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को झकझोर दिया था.

शपूर जादरान लंबे समय से थे बीमार

7 जुलाई 2026 को अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर ज़दरान का भी 38 साल की उम्र में निधन हो गया. वह कई महीनों से एक दुर्लभ बीमारी एचएलएच (हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस) से जूझ रहे थे और नई दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. इन पांचों क्रिकेटरों का करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन मैदान पर उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. क्रिकेट फैंस आज भी उन्हें सम्मान और प्यार के साथ याद करते हैं.

Tags: philip hughes
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