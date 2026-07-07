क्रिकेट जगत की 5 सबसे दर्दनाक मौतें, 40 साल से पहले दुनिया छोड़ गए 5 खिलाड़ी, कोई बाउंसर कोई बाइक एक्सीडेंट का बना शिकार

सड़क हादसे में 2 क्रिकेटर की मौत

बांग्लादेश के मंज़रुल इस्लाम राणा भी बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए. साल 2007 में एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई थी. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी. वहीं वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रुनाको मॉर्टन की 2012 में बाइक दुर्घटना में मौत हो गई. वह 33 साल के थे. दोनों खिलाड़ियों के निधन ने उनके देश ही नहीं, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को झकझोर दिया था.

शपूर जादरान लंबे समय से थे बीमार

7 जुलाई 2026 को अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर ज़दरान का भी 38 साल की उम्र में निधन हो गया. वह कई महीनों से एक दुर्लभ बीमारी एचएलएच (हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस) से जूझ रहे थे और नई दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. इन पांचों क्रिकेटरों का करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन मैदान पर उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. क्रिकेट फैंस आज भी उन्हें सम्मान और प्यार के साथ याद करते हैं.