5 क्रिकेटर्स जिन्हें अपनी ही बहन और cousin से हुआ प्यार! शादी की खबरों ने मचा दी थी “सनसनी”

5 Cricketers Who Married To Their Sisters Or Cousin: क्रिकेट जगत कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी बहनों या दूर की रिश्तेदारों से शादी की है, जिसकी वजह से उन क्रिकेटर की शादी खूब चर्चा में रही, इस लिस्ट में कई पाकिस्तान क्रिकेटर और इंडियन क्रिकेटर का नाम शामिल है।