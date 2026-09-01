वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने पाकिस्तान की खूब कराई बेइज्जती, किसी ने किया फेक इंजरी का दिखावा, किसी ने चबा ली गेंद!

Pakistani Cricketers Scandals: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. इमाम उल हक इंग्लैंड दौरे लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान पिंडली (Calf) की चोट का बहाना करके मैदान से बाहर चले गए. उन्होंने दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं की. मैच के बाद इमाम उल हर पट्टियां बाधकर प्रैक्टिस करते दिखाई दिए, जिसके बाद उन पर इंजरी का नाटक करने का आरोप लगा है. पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने इसे सिर्फ एक दिखावा और नाटक करार दिया है.

इससे पहले भी इमाम उल हक को फेक इंजरी का नाटक करते हुए पाया गया था. ऐसा पहली बार नहीं, जब किसी खिलाड़ी की वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है. ऐसे में आइए जानके हैं उन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में, जिन्होंने अपनी हरकतों से अपने ही देश को शर्मिंदा किया.

शाहिद अफरीदी

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को ड्रामेबाज क्रिकेटर्स में गिना जाता है. दरअसल, उन्होंने अपने करियर में कई बार संन्यास लिया, लेकिन फिर यू-टर्न लेकर वापसी कर ली. इतना ही नहीं, साल 2010 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गेंद चबाने लगे थे, जिसके चलते उन पर बॉल टेंपरिंग का आरोप लगा था. उन्होंने मैच के दौरान ही गेंद की सीम को चबाना शुरू कर दिया था.

इमाम उल हक

इंग्लैंड दौरे पर इमाम उल हक ने फेक इंजरी का नाटक करके पाकिस्तान की खूब बेइज्जती कराई है. लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमाम ने पिंडली (Calf) इंजरी का बहाना बनाया और दोनों पारियों में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे. इसको लेकर इमाम उल हक को खूब ट्रोल किया जा रहा है. इससे पहले भी इमाम ने टीम में जगह न मिलने के डर या निजी कारणों से ब्रेक लेने के लिए फेक इंजरी का नाटक किया था.

शोएब अख्तर

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर भी अपने करियर के दौरान खूब विवादों में रहे. उन पर कई बार बॉल टेंपरिंग के आरोप लगे, जिससे पूरी टीम का नाम खराब हुआ. इसके अलावा साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान शोएब अख्तर ने ड्रेसिंग रूम में गुस्से में आकर अपनी ही टीम के साथी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ पर बैट से हमला कर दिया था. इसके चलते उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था.

सलमान बट

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत बेइज्जती कराई थी. साल 2010 के लॉर्ड्स टेस्ट में सलमान बट ने पैसों के लालच में आकर अपने ही देश से गद्दारी की थी. उन्होंने सट्टेबाजों के इशारे पर टीम के युवा गेंदबाजों से जानबूझकर नो-बॉल डलवाई थी. इस मामले के सामने आने के बाद सलमान बट पर 10 साल का बैन लगा था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ

सलमान बट के बहकावे में आकर पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ भी स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल हो गए थे. उन दोनों ने 2010 लॉर्ड्स टेस्ट में पैसों के लालच में जानबूझकर नो-बॉल फेंकी थी. इस मामले का खुलासा होने के बाद ICC ने मोहम्मद आसिफ पर 7 साल और मोहम्मद आमिर पर 5 साल का बैन लगाया था. इस घटना से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई थी.