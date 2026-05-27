IPL का सबसे बड़ा ट्रेंड! Qualifier 1 जीतने वाली टीम ही क्यों बनती है चैंपियन? जानें 5 बड़ी वजहें

IPL Qualifier 1 History: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है. इस जीत के बाद आरसीबी की दूसरी बारी ट्रॉफी हासिल करने की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं. माना जा रहा है कि आरसीबी इस सीजन के फाइनल में भी जीत हासिल कर सकती है. दरअसल, अगर आईपीएल इतिहास पर नजर डालें, तो अक्सर वही टीमें जीत हासिल करती हैं, जो क्वालीफायर-1 जीतकर आती हैं.

साल 2011 में प्लेऑफ्स नियम लागू होने के बाद 15 सीजन खेले जा चुके हैं. इस दौरान 12 बार उन टीमों ने ट्रॉफी उठाई है, जिन्होंने क्वालीफायर-1 जीता है. साल 2018 से लेकर 2025 तक लगातार यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसी क्या 5 बड़ी वजहें हैं, जिसके चलते क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम ने ट्रॉफी हासिल की है.

फाइनल से पहले बड़ा ब्रेक

क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में जगह मिल जाती है. इस टीम के खिलाड़ियों को फाइनल खेलने से पहले लंबा ब्रेक मिल जाता है, जिससे वो आखिरी मैच के लिए तैयारी कर सकते हैं. खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से भरपूर आराम मिल जाता है, जिससे वे बिना किसी दबाव के फाइनल में उतरते हैं. नहीं, क्वालीफायर-2 से आने वाली टीम लगातार मैच खेलकर आ रही होती है, जिससे उनके खिलाड़ियों को ज्यादा आराम नहीं मिल पाता.

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टीम पर कोई दबाव नहीं

क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम बिना कोई दूसरा मैच खेले ही फाइनल में पहुंच जाती है. इससे खिलाड़ियों पर लगातार मैच जीतने का दबाव नहीं रहता है. इस बीच में उन्हें अच्छा-खासा आराम भी मिल जाता है. वहीं, क्वालीफायर-1 में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर खेलने वाली टीम को लगातार 2-3 मैच में जीत हासिल करना होता है.

तैयारी करने का अच्छा मौका

जो टीम क्वालीफायर-1 जीतकर फाइनल में जाती है, उनके पास तैयारी करने का अच्छा मौका होता है. वो टीम फाइनल मैच के वेन्यू की पिच और कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं. इसके चलते वह फाइनल मुकाबले में अपने खिलाड़ियों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं.

जीत की लय बरकरार

क्वालीफायर-1 में वही टीमें खेलती हैं, जो प्वाइंट्स टेबल में टॉप-2 में होती हैं. टॉप-2 में पहुंचने का मतलब है कि वो टीम शानदार फॉर्म से गुजर रही है, जिसके पास बेहतर कॉम्बिनेशन है. ऐसे में उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं.

विपक्षी टीम का कमजोरी पहचानना

क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम के पास विपक्षी टीम की कमजोरी पहचानने का पूरा मौका होता है. जो टीम पहले फाइनल पहुंच जाती है, वो दूसरी टीम पर नजर बनाकर रखती है कि उनके खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं. ऐसे में पहले फाइनल पहुंचने वाली टीम के पास विपक्षी टीम के खिलाफ खास रणनीति बनाने का काफी समय होता है.