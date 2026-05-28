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Video: 4 साल के बैटर का कमाल! खुद से 3 गुना लंबे गेंदबाज को धोया, लोग बोले- अगला सूर्यवंशी आ गया!

4 Years Boy Batting Viral Video: 4 साल के छोटे बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह बच्चा खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था, जबकि गेंदबाज उससे करीब 4 गुना ज्यादा लंबा था. देखें वायरल वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 28, 2026 4:45:06 PM IST

4 साल के बच्चे की बैटिंग का वीडियो वायरल.
4 साल के बच्चे की बैटिंग का वीडियो वायरल.


4 Years Boy Batting Video: क्रिकेट की दुनिया में टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है. पिछले साल 14 साल के बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से इस बात को साबित भी कर दिया था. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) सिर्फ 14 साल की उम्र में भी क्रिकेट जगत में सनसनी बनकर उभरे हैं. वर्तमान में वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले के क्रिकेट के मैदान पर तबाही मचा रहे हैं. इसी बीच एक नन्हे से बच्चे का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक 4 साल का एक बच्चा हाथ में बल्ला लेकर हेलमेट और पैड पहने हुए बल्लेबाजी कर रहा है. उसके सामने एक बड़े कद का शख्स गेंदबाजी कर रहा है.

वीडियो में वह बच्चा बल्ले के साथ बहुत ही क्यूट दिखाई देता है, लेकिन फिर जो होता है उसे देख सभी के होश उड़ जाते हैं. वब नन्हा बच्चा गेंदबाज से बिना डरे हर गेंद पर प्यारे-प्यारे शॉट लगा रहा था. कभी वह पुल शॉट लगाता, तो कभी कवर ड्राइव खेलता.

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नेट्स में पसीना बहाता दिखा 4 साल का बल्लेबाज

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को इंडोर नेट्स में शूट किया गया है. इस वीडियो में वह नन्हा बल्लेबाज क्यूट तरीके से बैटिंग करता दिखाई देता है. उसकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है जैसे वह प्रोफेशनल खिलाड़ी है, जो सालों से खेल रहा है. बच्चे के हर शॉट में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था.

गेंदबाज ने छुए बच्चे के पैर

इस वायरल वीडियो में मजेदार पल तब आता है, जब बच्चे की बैटिंग देखकर गेंदबाज खुश हो जाता है. वह बच्चे के पास आकर उसकी तारीफ करता है और फिर उसके पैर छूता है. इस पल ने सभी का दिल जीत लिया.

ये भी पढ़ें: वैभव के हर शॉट पर काव्या मारन के निकले आंसू… सनराइजर्स की हार पर फूट-फूटकर रोईं SRH की मालकिन, VIDEO

यूजर्स ने बताया कि अगला वैभव सूर्यवंशी

इस वायरल वीडियो पर फैंस के मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कई यूजर्स इस नन्हे बच्चे को अगला वैभव सूर्यवंशी बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘एक और वैभव सूर्यवंशी बन रही है.’ वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, राजस्थान रॉयल्स मजाक नहीं, वे सचमुच वैभव के साथ उन्हें भी ओपनिंग कराना चाहते होंगे.’ वहीं, अन्य यूजर ने लिखा, ‘उन्हें जल्द ही आईपीएल में सलामी बल्लेबाज के रूप में देखा जा सकता है.’ इस वीडियो पर कई लोगों ने मजेदार रिएक्शन दिए, लेकिन कुछ लोगों ने बच्चे की पढ़ाई को लेकर भी चिंता जाहिर की. एक यूजर ने बच्चे को स्कूल भेजने की सलाह दी, लेकिन दूसरे ने लिखा कि अगर उसे क्रिकेटर बनना है, तो पढ़ाई समय की बर्बादी होगी. इसके बाद पढ़ाई को लेकर बहस छिड़ गई.

Tags: Vaibhav Sooryavanshiviral video
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