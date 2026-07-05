IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!

Samit Dravid: भारत के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में समित द्रविड़ ने महाराजा टी20 ट्रॉफी में कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी टीम की लिए कुछ शानदार पारियां खेलीं. समित द्रविड़ ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 शानदार 30 रन की पारियां खेली हैं. इन सभी पारियों में समित की बल्लेबाज में उनके पिता राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की क्लास दिखी.

समित द्रविड़ ने हुबली टाइगर्स के खिलाफ 23 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली थी, लेकिन खराब किस्मत की वजह से रन आउट हो गए थे. उस मुकाबले में जूनियर द्रविड़ ने 1 छक्का और 6 चौके लगाए थे. उनकी बल्लेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जो खूब वायरल हुआ था.

IPL 2027 में इन टीमों के रडार पर होंगे समित!

समित द्रविड़ की बल्लेबाजी में सही टाइमिंग, क्लास और स्ट्रोकप्ले देखने को मिला. उन्होंने अभी तक जिन मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें मैदान के चारों ओर शॉट लगाए हैं. ऐसे में अगले आईपीएल सीजन में समित द्रविड़ को कई आईपीएल टीमें अपनी स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश कर सकती हैं. जानें कौन सी हैं वो टीमें…

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक है. ऐसे में उन्हें किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. हालांकि फिर भी आरसीबी की टीम समित द्रविड़ को बैकअप के लिए अपनी टीम में शामिल करने पर विचार कर सकती है. अगर समित द्रविड़ आरसीबी में जाते हैं, तो वहां पर उन्हें स्टार खिलाड़ियों के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा.

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राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स की टीम अगले सीजन समित द्रविड़ के लिए बड़ी बोली लगा सकती है. समित के पिता राहुल द्रविड़ का राजस्थान रॉयल्स से गहरा लगाव रहा है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी की है. साथ ही साल 2025 में फ्रेंचाइजी को कोचिंग भी दी. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम समित द्रविड़ को अपनी स्क्वाड में शामिल करने पर विचार कर सकती है.

गुजरात टाइटंस

गुजरात टाइटंस की टीम IPL 2026 में रनर-अप रही थी. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल, साईं सदुर्शन और जोस बटलर की तिकडड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि इन तीनों के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया. ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम में समित द्रविड़ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी संभाल सकते हैं.