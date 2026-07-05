Home > क्रिकेट > IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!

IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!

Samit Dravid: आईपीएल 2027 के ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ पर कई टीमें बोली लगा सकती हैं. समित द्रविड़ घरेलू टी20 लीग में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा रहे हैं. जानें कौन सी हैं वो 3 टीमें...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 5, 2026 5:18:59 PM IST

IPL 2027 में समित द्रविड़ पर 3 टीमें बोली लगा सकती हैं!
IPL 2027 में समित द्रविड़ पर 3 टीमें बोली लगा सकती हैं!


Samit Dravid: भारत के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में समित द्रविड़ ने महाराजा टी20 ट्रॉफी में कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी टीम की लिए कुछ शानदार पारियां खेलीं. समित द्रविड़ ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 शानदार 30 रन की पारियां खेली हैं. इन सभी पारियों में समित की बल्लेबाज में उनके पिता राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की क्लास दिखी.

समित द्रविड़ ने हुबली टाइगर्स के खिलाफ 23 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली थी, लेकिन खराब किस्मत की वजह से रन आउट हो गए थे. उस मुकाबले में जूनियर द्रविड़ ने 1 छक्का और 6 चौके लगाए थे. उनकी बल्लेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जो खूब वायरल हुआ था.

You Might Be Interested In

IPL 2027 में इन टीमों के रडार पर होंगे समित!

समित द्रविड़ की बल्लेबाजी में सही टाइमिंग, क्लास और स्ट्रोकप्ले देखने को मिला. उन्होंने अभी तक जिन मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें मैदान के चारों ओर शॉट लगाए हैं. ऐसे में अगले आईपीएल सीजन में समित द्रविड़ को कई आईपीएल टीमें अपनी स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश कर सकती हैं. जानें कौन सी हैं वो टीमें…

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की सबसे मजबूत टीमों में से एक है. ऐसे में उन्हें किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. हालांकि फिर भी आरसीबी की टीम समित द्रविड़ को बैकअप के लिए अपनी टीम में शामिल करने पर विचार कर सकती है. अगर समित द्रविड़ आरसीबी में जाते हैं, तो वहां पर उन्हें स्टार खिलाड़ियों के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ें: पिता की क्लास, SKY का 360 डिग्री अंदाज… द्रविड़ के बेटे ने मैदान पर काटा गदर, बैटिंग देख हो जाएंगे दीवाने!

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स की टीम अगले सीजन समित द्रविड़ के लिए बड़ी बोली लगा सकती है. समित के पिता राहुल द्रविड़ का राजस्थान रॉयल्स से गहरा लगाव रहा है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी की है. साथ ही साल 2025 में फ्रेंचाइजी को कोचिंग भी दी. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम समित द्रविड़ को अपनी स्क्वाड में शामिल करने पर विचार कर सकती है.

गुजरात टाइटंस

गुजरात टाइटंस की टीम IPL 2026 में रनर-अप रही थी. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल, साईं सदुर्शन और जोस बटलर की तिकडड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि इन तीनों के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया. ऐसे में गुजरात टाइटंस की टीम में समित द्रविड़ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी संभाल सकते हैं.

Tags: IPL 2027Rahul DravidRahul Dravid Son
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026
IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!
IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!
IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!
IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!