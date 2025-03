आईपीएल में 3 गेंदों पर 3 कैच छोड़े! एक जैसे शॉट्स का हैरान कर देने वाला वीडियो देखें

नई दिल्ली: क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें घटनाएं होती रहती हैं और कभी-कभी बेहतरीन फील्डर भी खराब दिन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कोई भी खिलाड़ी यह नहीं चाहेगा कि वह लगातार तीन कैच छोड़ दे, खासकर किरोन पोलार्ड जैसा एथलेटिक फील्डर। पोलार्ड, जो अपनी शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं और टी20 क्रिकेट के इतिहास में कुछ अविश्वसनीय कैच लपक चुके हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाली घटना में एक ही ओवर में लगातार तीन कैच छोड़ दिए, जिससे फैंस और कमेंटेटर हैरान रह गए।

यह अजीब घटना मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मैच में हुई और ये मैच 2013 में हुआ था, जब मिचेल जॉनसन ने अपना पहला ओवर फेंका। पहली ही गेंद पर, सीएसके के ओपनर माइकल हसी ने एक ऊंचा ड्राइव खेला, जिसे पोलार्ड ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसल गई। अगर यह काफी नहीं था, तो अगली दो गेंदों पर पोलार्ड ने हसी के दो और कैच छोड़ दिए जो उनके स्तर के अनुसार आसान माने जा सकते थे। आमतौर पर शानदार फील्डिंग करने वाले पोलार्ड को इस तरह लगातार तीन बार कैच छोड़ते देखना किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी।

माइकल हसी, जिन्हें पोलार्ड की इस फील्डिंग चूक का फायदा मिला, खुद भी इस अजीब पल पर मुस्कुरा उठे। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जहां फैंस ने पोलार्ड के “बटरफिंगर्स” (मक्खन जैसे फिसलने वाले हाथ) वाले इस पल पर मीम्स और वीडियो क्लिप शेयर करना शुरू कर दिया।

हालांकि, इस असामान्य घटना का मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 79 रन पर ऑलआउट कर दिया। अंत में, पोलार्ड की गलतियों से टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह दुर्लभ फील्डिंग गलती सालों तक याद की जाएगी।

Same batsman , same bowler, same fielder, same position and 3 consecutive catch drops!😬

Remember this moment?pic.twitter.com/bow4XHkIne

— Max Unwell (@thalaterritory) March 17, 2025