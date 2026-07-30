3 वनडे, 3 टी20… सितंबर में पड़ोसी मुल्क से सीरीज खेलेगा भारत, सुरक्षा की मिली पूरी गारंटी

भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर 2026 में प्रस्तावित 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम तय शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश का दौरा करेगी. तमीम इकबाल ने बताया कि इस सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और बीसीबी के अधिकारियों के बीच लगातार ईमेल और अन्य माध्यमों से बातचीत हो रही है. साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस दौरे को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

यह सीरीज पहले अगस्त 2025 में खेली जानी थी, लेकिन दोनों क्रिकेट बोर्डों ने आपसी सहमति से इसे सितंबर 2026 तक टाल दिया था. उस समय दोनों टीमों के बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल को देखते हुए यह फैसला लिया गया था. अब दोनों देशों के क्रिकेट फैंस की नजर इस बात पर है कि यह बाइलैटरल सीरीज तय समय पर आयोजित हो पाएगी या नहीं.

भारत-बांग्लादेश सीरीज को लेकर दिखा उत्साह

तमीम इकबाल ने कहा कि भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज का उत्साह हमेशा अलग स्तर का होता है. उनके अनुसार, इस मुकाबले का इंतजार केवल क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी, पत्रकार और दोनों देशों के क्रिकेट से जुड़े सभी लोग करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले हमेशा रोमांचक रहते हैं और दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए यह सीरीज बेहद खास होती है.

सुरक्षा पर दिया बड़ा भरोसा

बीसीबी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह सुरक्षित देश है और भारतीय टीम के दौरे को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीसीबी अपनी जिम्मेदारी के तहत हर जरूरी कदम उठा रहा है. हालांकि, अंतिम फैसला बीसीसीआई को लेना है. तमीम इकबाल ने बताया कि अब तक दोनों बोर्डों के बीच हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस सीरीज को लेकर आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी.