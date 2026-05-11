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77 गेंदों में 205 रन…टी20 क्रिकेट का सबसे अनोखा रिकॉर्ड, 140 किलो के खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक

140 Kg Cricketer Smashes Double Century: रहकीम कॉर्नवाल ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 77 गेंदों में 205 रन बनाए थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 11, 2026 5:07:44 PM IST

140 किलो के खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक
140 किलो के खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक


Rahkeem Cornwall Double Century: क्रिकेट में आए दिन नए रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिन्हें दोहराना बेहद मुश्किल माना जाता है. वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) ने टी20 क्रिकेट में ऐसा ही एक रिकॉर्ड बनाया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया. उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए टी20 मैच में दोहरा शतक जड़ दिया था.

77 गेंदों में ठोके 205 रन

रहकीम कॉर्नवाल ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 77 गेंदों में 205 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 266.23 का रहा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए अविश्वसनीय माना जाता है. कॉर्नवाल ने मैदान के चारों ओर बड़े-बड़े शॉट लगाए और विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया. उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया.

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140 किलो वजन के बावजूद मचाया धमाल

कॉर्नवाल अपनी फिटनेस और भारी शरीर की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं. उनका वजन करीब 140 किलो और लंबाई लगभग 6 फुट है. आमतौर पर इतने भारी खिलाड़ी से तेज और आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद कम की जाती है, लेकिन कॉर्नवाल ने अपने टैलेंट और पावर हिटिंग से सभी को गलत साबित किया. उनकी बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट फैंस भी हैरान रह गए थे.

अटलांटा ओपन टी20 लीग में रचा इतिहास

यह ऐतिहासिक पारी साल 2022 में अमेरिका में खेली गई अटलांटा ओपन टी20 लीग के दौरान आई थी. कॉर्नवाल उस टूर्नामेंट में अटलांटा फायर टीम की ओर से खेल रहे थे. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर 326 रन का विशाल स्कोर बनाया. बाद में उनकी टीम ने मुकाबला 172 रन के बड़े अंतर से जीत लिया. इस पारी के बाद कॉर्नवाल दुनियाभर में सुर्खियों में आ गए थे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दिखाया दम

रहकीम कॉर्नवाल वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं. उन्होंने अब तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनकी 17 पारियों में 261 रन बनाए. टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 18.64 रहा है और उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं.

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